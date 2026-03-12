El gobierno local de Villajoyosa llevará al pleno una modificación presupuestaria de 9 millones de euros destinados a inversiones

El Gobierno local de Villajoyosa ha presentado en la comisión informativa de Hacienda de este jueves, 12 de marzo, una modificación presupuestaria de 9 millones de euros que se van a destinar a inversiones en instalaciones y servicios. Esta propuesta se elevará al Pleno ordinario de la próxima semana para su aprobación.

El portavoz del Gobierno local y concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, explicó que “una vez liquidado el presupuesto de 2025, con un Remanente de Tesorería positivo de 25.418.067,39 euros, incorporamos parte del mismo al presupuesto aprobado en tiempo y forma este año para seguir invirtiendo en la ciudad y las necesidades de los vecinos”. Las inversiones que se han incluido en esta modificación presupuestaria “son actuaciones necesarias que siguen la línea ya iniciada para transformar el municipio y mejorar los servicios a los ciudadanos”, agregó el edil.

Entre los proyectos que se han incluido está el asfaltado en 2026 de calles (1,2 millones de euros) y caminos (800.000 euros), una inversión que completa el plan de asfaltado de 2025 al que se destinó más de 4 millones de euros.

La modificación presupuestaria incluye las obras de conexión de la avenida de Benidorm con la calle Colón (120.000 euros); la instalación de aire acondicionado en el Mercat Municipal (472.000 euros); las obras de urbanización del sector TS-2 Montíboli-Montesol (400.000 euros); la sustitución de luminarias y columnas peatonales y paseo marítimo a LED en el PP-27 Torres, fase 1 y 2 (295.000 euros); las obras de ejecución del nuevo depósito de vehículos municipal (100.000 euros); o el proyecto de urbanización del centro urbano, calles Colón, Ramón y Cajal y Constitución (80.000 euros).

Además, se ejecutará el Parque Botánico (100.000 euros); la adecuación calle Mestral (300.000 euros); la instalación de cámaras (100.000 euros); o el camino del Salomó-Rancallosa (100.000 euros).

En materia educativa, entre las inversiones están los aseos del CEIP Torreta (50.000 euros); el proyecto de la cocina del CEIP Mare Nostrum (15.000 euros) y obras de mejora en el CEIP Hispanitat (50.000 euros); el vallado del CEIP Poble Nou (50.000 euros) y la reparación de ventanas de colegios (50.000 euros).

Las inversiones se complementan con subvenciones vivienda 2025; la implantación de un sistema integral de monitorización, control y vigilancia ambiental en barrancos, cauces fluviales y espacios naturales del municipio; la ejecución de una escalera-rampa de acceso a la playa del Tío Roig, para garantizar las condiciones de seguridad, estabilidad y adaptación al entorno natural; la adecuación integral del itinerario natural Colada de la Costa-Torres-Racó de Conill; la instalación de un punto de información turística en el parque Kiboko; instalación de biosaludables en la avenida Rosa dels Vents y reparación del pavimento; la instalación de dos esculturas conmemorativas en homenaje al sector pesquero y al sector agrícola local; o material específico para la Policía Local y mejora de los vestuarios de la Cespol.

Además se ejecutará la mejora en instalaciones deportivas; la actuación integral para la creación y adecuación de los parques caninos del municipio; la redacción del proyecto para la reurbanización de la instalación deportiva El Pantà; mejoras en el Teatre Auditori de la Vila Joiosa y en el auditorio del centro social Llar del Pensionista como el sistema de iluminación y sonido; además de mejoras en las instalaciones culturales en varios ámbitos; el acondicionamiento de la fachada del centro social Llar del Pensionista y el alumbrado exterior, entre otras mejoras.

Las inversiones abarcan prácticamente todas las áreas municipales con proyectos de reparación, mejora o modernización