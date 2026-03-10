Las policías locales de la comarca comenzarán a adaptarse al nuevo modelo de acreditación profesional impulsado por la Generalitat Valenciana

Los primeros carnés oficiales expedidos por la Generalitat ya se han entregado esta semana para la identificación de policías locales en ejercicio, una medida que permitirá implantar un modelo unificado de acreditación para los cuerpos policiales de carácter municipal en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

Desde el ámbito sindical, el presidente del sindicato profesional de policías locales y bomberos, Paco Ángel González, valora positivamente este cambio, aunque se pide que la modernización de las policías locales vaya más allá de medidas administrativas.

El sindicato también reclama que se continúe avanzando en otras cuestiones clave para el colectivo.