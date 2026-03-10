Seguridad Ciudadana

Las policías locales de la comarca comenzarán a adaptarse al nuevo modelo de acreditación profesional impulsado por la Generalitat Valenciana

Desde el ámbito sindical, el presidente del sindicato profesional de policías locales y bomberos, Paco Ángel González, valora positivamente este cambio

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

Las policías locales de la comarca comenzarán a adaptarse al nuevo modelo de acreditación profesional impulsado por la Generalitat Valenciana
Las policías locales de la comarca comenzarán a adaptarse al nuevo modelo de acreditación profesional impulsado por la Generalitat Valenciana | Onda Cero Marina Baixa

Los primeros carnés oficiales expedidos por la Generalitat ya se han entregado esta semana para la identificación de policías locales en ejercicio, una medida que permitirá implantar un modelo unificado de acreditación para los cuerpos policiales de carácter municipal en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

Desde el ámbito sindical, el presidente del sindicato profesional de policías locales y bomberos, Paco Ángel González, valora positivamente este cambio, aunque se pide que la modernización de las policías locales vaya más allá de medidas administrativas.

El sindicato también reclama que se continúe avanzando en otras cuestiones clave para el colectivo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer