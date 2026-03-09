Sanidad

Benidorm refuerza con nuevas urgencias 24 horas el Centro de Salud del Rincón de Loix

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado el nuevo ambulatorio del Rincón de Loix en Benidorm, donde ha anunciado nuevas medidas para mejorar la atención sanitaria en la ciudad. Entre ellas, la ampliación del servicio de urgencias 24 horas y la incorporación de nuevas tecnologías en el centro de salud

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Durante la visita, el presidente ha destacado dos propuestas clave para este centro sanitario, que atiende a más de 20.500 usuarios. Por un lado, la ampliación del servicio de urgencias durante todo el día en municipios de más de 50.000 habitantes, una medida que se implantará también en este ambulatorio. Además, el jefe del Consell ha adelantado la llegada de nueva tecnología y equipamiento sanitario, como sistemas de inteligencia artificial y nuevos aparatos de rayos, con el objetivo de mejorar la atención primaria y agilizar los diagnósticos.

Por otro lado, según ha explicado, la ampliación permitirá incorporar un gimnasio de rehabilitación que entrará en funcionamiento a partir del verano y que evitará desplazamientos de pacientes de la zona a otros centros. También se reforzarán áreas como maternidad y pediatría, con nuevos espacios y servicios especializados, entre ellos un gimnasio para la preparación al parto.

Por su parte, el alcalde de Benidorm, Toni Perez ha destacado la necesidad de que este centro ya fuera una realidad y la importancia de hacer las cosas bien.

Tras estas mejoras en atención primaria, el presidente también ha querido destacar la ampliación del Hospital Marina Baixa, un proyecto que ha tenido que ser modificado para mejorar sus prestaciones y adaptarse a las necesidades actuales de la población.

