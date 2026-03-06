medio ambiente

La Marina Baixa lidera en la Comunitat Valenciana los galardones Sendero Azul

Destaca el Camino al Faro de l’Albir, en l’Alfàs del Pi, que ha obtenido la mayor puntuación de España en 2026

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

La comarca de Marina Baixa lidera este año en la Comunitat Valenciana el número de reconocimientos del programa Sendero Azul, con seis itinerarios distinguidos por la ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor).

Destaca el Camino al Faro de l’Albir, en l’Alfàs del Pi, que ha obtenido la mayor puntuación de España en 2026. El concejal de Medio Ambiente, Luis Miguel Morant,

Además, Villajoyosa revalida el reconocimiento para la Colada de la Costa y la Volta al Cantal, mientras Benidorm mantiene la distinción del parque de El Moralet.

Este año también se incorpora Altea con dos nuevos senderos reconocidos, Sender litoral Aflorament volcànic de Cap Negret i platja de l'Olla i Sender fluvial Zona humida de la desembocadura del riu Algar.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer