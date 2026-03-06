La Marina Baixa lidera en la Comunitat Valenciana los galardones Sendero Azul

La comarca de Marina Baixa lidera este año en la Comunitat Valenciana el número de reconocimientos del programa Sendero Azul, con seis itinerarios distinguidos por la ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor).

Destaca el Camino al Faro de l’Albir, en l’Alfàs del Pi, que ha obtenido la mayor puntuación de España en 2026. El concejal de Medio Ambiente, Luis Miguel Morant,

Además, Villajoyosa revalida el reconocimiento para la Colada de la Costa y la Volta al Cantal, mientras Benidorm mantiene la distinción del parque de El Moralet.

Este año también se incorpora Altea con dos nuevos senderos reconocidos, Sender litoral Aflorament volcànic de Cap Negret i platja de l'Olla i Sender fluvial Zona humida de la desembocadura del riu Algar.