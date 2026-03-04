Villajoyosa celebra hoy su primera Feria de Empleo, una iniciativa que ha reunido a más de 170 demandantes de trabajo

El objetivo, facilitar el contacto directo entre empresas con necesidades reales de contratación y personas que buscan nuevas oportunidades laborales en la comarca de la Marina Baixa. Así lo destacaba el alcalde, Marcos Zaragoza, quien ha valorado muy positivamente la participación en esta primera edición.

La jornada, organizada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y LABORA, ha contado también con la presencia del vicesecretario de la federación, Modesto Martínez, y de la directora territorial de Labora, María Martínez de las Heras.

Durante toda la mañana se han realizado entrevistas rápidas, recogida de currículums y sesiones de orientación sobre los perfiles profesionales más demandados, especialmente en un momento clave para el sector turístico a las puertas de la Semana Santa.

El alcalde ha subrayado la importancia de “poner cara a la empresa y poner cara al trabajador”, destacando que, más allá de la formación y la experiencia, la actitud es un factor determinante en los procesos de selección. Además, ha mostrado su confianza en que la feria dé resultados tangibles a corto plazo, con la firma de nuevos contratos.