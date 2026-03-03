Tiempo

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un cambio de tiempo en la comarca esta primera semana de marzo

Se recomienda extremar la precaución en carretera y en el litoral ante la previsión de fuertes rachas de viento y mala mar

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un cambio de tiempo en la comarca esta primera semana de marzo
La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un cambio de tiempo en la comarca esta primera semana de marzo | Onda Cero Marina Baixa

La comarca vuelve a verse afectada por la llegada de la borrasca Borrasca Regina, que deja activada la alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros durante hoy y mañana en los municipios del litoral, a excepción de Altea, y también en localidades del interior como Relleu, Orxeta, Finestrat, Polop y La Nucía.

Además, Regina traerá vientos procedentes del norte de África que transportarán polvo en suspensión hacia la Península y Baleares, según ha explicado la Aemet.

Esta situación podría derivar en precipitaciones acompañadas de barro, ya que la lluvia arrastrará ese polvo en suspensión hasta la superficie, con probabilidad de lluvias de barro la comarca.

