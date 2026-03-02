El festival Indiverso celebrará su segunda edición el 18 de julio en el nuevo recinto SkyFest

El recinto SkyFest Benidorm albergará el próximo 18 de julio la segunda edición del festival Indiverso, el evento de dj’s de música y cultura indie que este año cambia de fechas y de ubicación para poder crecer en aforo y oferta y elevar la experiencia del público a una nueva dimensión. Los promotores del festival, cuyas entradas ya están disponibles en la web oficial del festival, han presentado todos los detalles de esta cita junto al concejal de Eventos, Jesús Carrobles, y el portavoz de SkyFest, Alex Frattini, en una rueda de prensa en la que han avanzado algunos de los nombres que formarán parte del cartel.

Además de esta posibilidad de crecer, el traslado a SkyFest también permitirá mejorar infraestructuras, ampliar aforo y reforzar la producción técnica, adaptando el evento a la temporada alta y consolidándose como una de las grandes citas indie del verano en Benidorm, completando la experiencia musical con el área de gastronomía y el resto de oferta que se podrá encontrar en el recinto.

Indiverso mantendrá, además, su compromiso social y medioambiental por el que ya apostaron en su primera edición, incorporando medidas sostenibles en el recinto y colaborando con iniciativas locales como la donación de parte de la recaudación al Centro Ocupacional Doble Amor.

Por último, desde la organización han agradecido públicamente al Ayuntamiento de Benidorm y al resto de colaboradores su apoyo para que Indiverso pueda continuar celebrándose.

Por su parte, el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, ha deseado a Indiverso “muchos éxitos”. El edil ha señalado que la incorporación de este festival al recinto adjudicado en los campos de fútbol ‘Hermanos Martínez Munuera’ pone en valor que “la apuesta por el empresariado local es importante y también lo es que sea la gente de Benidorm la que apoye y entienda el proyecto que queremos desarrollar en el Skyfest”, un proyecto que, ha agregado, “es a largo plazo y va a ser muy positivo para Benidorm”.

Asimismo, Carrobles ha recordado que una de las premisas del recinto es la de “minimizar el ruido para molestar lo menos posible a los vecinos, con limitación de sonido y de horarios” y ha concluido afirmando que el recinto va a incorporar “novedades con respecto a lo que estábamos acostumbrados en otros festivales, para hacerlo más cómodo para el público, inclusivo y accesible”.