El tramo entre la salida deBenidorm y l’Alfàs estará cortado por las noches durante una semana por tareas de asfaltado

El tramo de la variante de la N-332 entre la salida ‘Benidorm Levante’ y las inmediaciones del camping de la Media Lengua, en el límite con l’Alfàs del Pi, permanecerá cortado al tráfico por las noches durante aproximadamente una semana por tareas de asfaltado. Según han informado desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la primera jornada de cortes será la del domingo al lunes 2 de marzo. Concretamente, en el tramo indicado el tráfico se interrumpirá a las 22:00 horas del domingo día 1 y se reabrirá a las 06:00 horas del lunes.

Este corte se repetirá en este mismo horario por espacio de seis u ocho noches, según el Ministerio, que señalizará los desvíos para acceder a los itinerarios de circulación alternativos.

Durante las noches que esté operativo el corte, el tráfico se desviará por el casco urbano de Benidorm. Así, los vehículos que circulen por la N-332 en sentido Altea, deberán abandonar esta vía para acceder a la avenida Comunidad Europea y por Comunidad Valenciana volver a enlazar con la variante a la altura del camping la Media Legua. Por su parte, los vehículos que se dirijan por la N-332 hacia Alicante, dejarán la variante en las proximidades de la Media Legua para llegar hasta la avenida Comunidad Valenciana y posteriormente transitar por Comunidad Europea para regresar a la carretera nacional.