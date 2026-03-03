Educación y Cultura

Villajoyosa contará con la nueva sede del centro de Arqueología Subacuática de la Comunitat Valenciana

El Alcalde Marcos Zaragoza se reúne con la consellera de Cultura, Educación y Universidades, Carmen Ortí, para tratar temas del patrimonio histórico del municipio

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, durante su visita ayer a Vilamuseu indicó que el consell está trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Villajoyosa para que se instale en el municipio esta nueva sede para la difusión y conservación de la arqueología subacuática.

Por su parte, el alcalde, Marcos Zaragoza, considera que contar con esta nueva sede es importante para el patrimonio que tiene el municipio.

Cabe destacar que la protección del Bou Ferrer como BIC ha permitido desarrollar proyectos de investigación continuada en la zona, experiencias pioneras de divulgación in situ y avances metodológicos en arqueología subacuática. De este modo, se ha convertido en un referente internacional en la gestión del patrimonio sumergido.

