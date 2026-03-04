A partir del próximo lunes 9 de marzo quedará cerrado al tráfico de forma temporal el tramo comprendido entre Jaume I y Pont de Moncau

El Ayuntamiento de Altea, a través de la concejalía de Infraestructuras, informa que a partir del lunes 9 de marzo de 2026, se procederá al corte temporal del tráfico rodado entre la Avenida Jaume I y Pont de Moncau hasta la calle La Sequia, quedando sin salida la calle Jaume I hacia la Plaça de la Creu. “La empresa contratista encargada de la reurbanización de Pont de Montcau ha comunicado al Consistorio la necesidad de cerrar al tráfico el tramo comprendido entre el cruce de la Avenida Jaume I y Pont de Moncau, hasta la calle La Sequia, con motivo del avance de las obras y la necesidad de realizar la instalación de la red de saneamiento y agua potable en dicho tramo”; ha explicado la responsable municipal de área, Aurora Serrat.

Según los detalles aportados por la edil, los vehículos que accedan a la Avenida Jaume I tendrán limitada su circulación hasta el cruce con la calle Convent por donde deberán salir hacia calle Conde de Altea.

El acceso al último tramo de Jaume I quedará exclusivamente habilitado para los vehículos que realicen tareas de carga y descarga en los comercios de la zona, quienes deberán salir en dirección contraria. Los estacionamientos quedarán inutilizados con el fin de facilitar las maniobras de entrada y salida de camiones y vehículos autorizados. Está previsto que los trabajos concluyan el 1 de abril de 2026.