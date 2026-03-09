Más de 21 millones de euros de inversión de Veolia en 20 años en las infraestructuras de agua potable de Benidorm

La eficiencia hídrica de Benidorm se sitúa en el 95%, muy por encima de la media nacional, debido entre toras medidas a la puesta en marcha a herramientas para gestión de activos que permiten planificar la renovación sistemática de redes, la instalación de sensores acústicos para la detección temprana de fugas, la sectorización telemandada, gestión dinámica de presiones de la red, el uso de agua de mar en la red de lavapiés de las playas o la instalación de puntos de uso de agua regenerada. De hecho, el uso de este tipo de agua no potable para cuestiones como el riego de parques o jardines supone un avance importante en el ahorro hídrico de agua para consumo humano. Escuchamos al gerente de Veolia en Benidorm, Ciriaco Clemente

Benidorm y Veolia, empresa gestora del ciclo del agua han realizado una gran apuesta por la renovación de redes de agua potable, con una inversión progresiva y el mantenimiento continuo lo que ha evitado la pérdida de agua y la excelencia del servicio durante todo el año en un municipio con gran presión turística.