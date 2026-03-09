Grupos políticos

El PSOE de Benidorm pide a Toni Pérez que aclare si ha solicitado ayuda al Consell para afrontar la sentencia de Serra Gelada

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Benidorm ha exigido al alcalde, Toni Pérez, que aclare si ha solicitado formalmente ayuda al Consell para hacer frente a la indemnización derivada de la sentencia sobre los terrenos de Serra Gelada

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

La petición llega después de que el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Perez Llorca, se pronunciara sobre este asunto durante su visita al nuevo ambulatorio del Rincón de Loix.

En su intervención, el president ha asegurado que el Ayuntamiento contará con el respaldo de la Generalitat para afrontar esta situación, recordando además que se trata de un conflicto urbanístico que se arrastra desde hace décadas

Tras estas declaraciones, los socialistas han reclamado al alcalde que explique si, ante este ofrecimiento, ha planteado expresamente al president la necesidad de que la Generalitat colabore en el pago de esta indemnización millonaria. Escuchamos a La portavoz socialista, Cristina Escoda.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer