El PSOE de Benidorm pide a Toni Pérez que aclare si ha solicitado ayuda al Consell para afrontar la sentencia de Serra Gelada

La petición llega después de que el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Perez Llorca, se pronunciara sobre este asunto durante su visita al nuevo ambulatorio del Rincón de Loix.

En su intervención, el president ha asegurado que el Ayuntamiento contará con el respaldo de la Generalitat para afrontar esta situación, recordando además que se trata de un conflicto urbanístico que se arrastra desde hace décadas

Tras estas declaraciones, los socialistas han reclamado al alcalde que explique si, ante este ofrecimiento, ha planteado expresamente al president la necesidad de que la Generalitat colabore en el pago de esta indemnización millonaria. Escuchamos a La portavoz socialista, Cristina Escoda.