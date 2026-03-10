Movilidad

Benidorm actualiza las normas de acceso a su Zona de Bajas Emisiones

El decreto modifica el Anexo V de la Ordenanza de Movilidad para reajustar las reglas y permisos de entrada de vehículos a esta zona

Podrán acceder libremente los residentes, los vehículos históricos de propietarios de garaje y los servicios públicos como policía, bomberos o ambulancias. Otros usuarios, como inquilinos, taxis, personas con movilidad reducida o invitados de residentes, necesitarán autorización municipal previa.

Además, hoteles, comercios, servicios de reparto, obras o usuarios de centros sanitarios también podrán solicitar permisos específicos. Los vehículos sin etiqueta ambiental dispondrán de un año de moratoria para adaptarse a la nueva normativa. Escuchamos a Francis Muñoz, edil de movilidad.

