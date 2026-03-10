Los embalses de Amadorio y Guadalest se mantienen por debajo de la media de los últimos diez años, aunque mejoran tras las lluvias

El embalse de Amadorio almacena alrededor de 4,4 hectómetros cúbicos, lo que representa cerca del 27 % de su capacidad total, fijada en 16 hectómetros cúbicos. Aunque la situación es mejor que la del año pasado, cuando en estas mismas fechas apenas alcanzaba el 6,25 %, el nivel sigue lejos de la media de la última década, situada en torno al 40 %.

Por su parte, el embalse de Guadalest acumula aproximadamente 4,17 hectómetros cúbicos, lo que supone cerca del 32 % de su capacidad máxima, que es de 13 hectómetros cúbicos. En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando almacenaba unos 3 hectómetros cúbicos (23 %), el nivel actual muestra una ligera mejora. Sin embargo, también se sitúa por debajo de la media de los últimos diez años, que supera el 50 %.

En cuanto al caudal desembalsado, en ambos embalses se registran valores muy bajos y sin cambios significativos en las últimas mediciones.

Los datos reflejan que, aunque la situación hídrica ha mejorado respecto al año pasado y tras las recientes lluvias en la comarca, las reservas todavía no alcanzan los niveles medios habituales para esta época del año.