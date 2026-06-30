Finestrat logra dos subvenciones de LABORA para generar empleo

El Ayuntamiento de Finestrat ha logrado dos nuevas subvenciones para seguir generando empleo entre la población local. Concretamente, se trata de una subvención para jóvenes menores de 30 años, dentro del programa público de Empleo llamado EMCORP; y la subvención denominada EMDONA para generar empleo dirigido a mujeres mayores de 45.

En palabras de la Alcaldesa y titular de Empleo, Nati Algado, “desde Finestrat seguimos trabajando para crear nuevas oportunidades laborales, sobre todo entre la población que más dificultades tiene a la hora de acceder a un empleo como son las mujeres mayores de 45 años o los jóvenes. Así que os anuncio que hemos logrado 2 subvenciones de la Generalitat Valenciana, a través de LABORA. Son cerca de 50.000€ que nos van a permitir contratar a 2 personas: una mujer en tareas de Atención al Cliente y una persona joven menor de 30 años que trabajará con las brigadas de Jardinería en la puesta a punto de jardines y zonas verdes municipales. Importante: estar inscrito en LABORA y en los códigos correspondientes para poder optar a estos puestos”.