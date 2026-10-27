Finestrat instala las primeras fuentes de agua potable refrigerada en La Cala, Balcó de Finestrat y el casco histórico

Finestrat pone en marcha las primeras fuentes de agua potable refrigerada instaladas por Veolia, la empresa que gestiona el agua en Finestrat, en tres ubicaciones del municipio: La Cala, el parque de Balcó de Finestrat y el casco histórico de Finestrat, frente al Centro de Salud y junto al parque del metge. Y en os próximos meses, se van a instalar más fuentes que irán ubicadas en otras zonas del municipio donde hay tránsito de personas próximas a parques, zonas deportivas y de ocio.

Esta iniciativa sostenible tiene como objetivo facilitar a vecinos y visitantes el acceso a agua potable refrigerada en espacios públicos, especialmente en zonas de paso y de encuentro ciudadano. La instalación de estas fuentes busca fomentar el consumo de agua del grifo, promover hábitos más sostenibles y reducir el uso de plásticos de un solo uso.

La alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, ha agradecido a “Veolia, la empresa que gestiona el agua en el municipio, la instalación de fuentes de agua refrigerada en diferentes ubicaciones del municipio” y ha desatacado que “con estas fuentes de agua potable facilitamos tanto a la ciudadanía como a los visitantes el acceso a agua del grifo refrigerada y de calidad en distintos puntos de paso del municipio. Es un pequeño gesto que mejora la calidad de vida de nuestros vecinos y visitantes, especialmente durante los meses de más calor y en espacios donde hay parques y zonas de juego de niños”.

Asimismo, ha señalado que “Esta iniciativa tiene como objetivo promover un consumo de agua más sostenible, animando a la ciudadanía a beber agua del grifo y reduciendo el uso de botellas de plástico de un solo uso. De esta manera, contribuimos a generar menos residuos y a cuidar nuestro entorno a la vez que ponemos puntos de agua potable en zonas de paso”.

Las primeras ubicaciones permiten acercar este servicio a diferentes zonas de Finestrat, tanto en La Cala de como en Balcó de Finestrat y en el núcleo histórico del municipio. En breve, se instalarán en otras localizaciones del municipio para seguir favoreciendo el acceso al agua refrigerado en más zonas. De este modo, las fuentes estarán disponibles para las personas que pasean, realizan gestiones, practican actividad física, o disfrutan de los espacios públicos y de ocio.

Los surtidores de agua instalados tienen forma de grifo y permiten rellenar botellas, como en una fuente pública convencional. El sistema enfría el agua para facilitar su consumo y permite llenar los recipientes mediante un sensor. El agua suministrada procede de la red pública de abastecimiento y está sometida a los controles sanitarios correspondientes, al igual que el resto del agua potable del municipio.

Esta actuación se enmarca en el compromiso de Finestrat con la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y la mejora de los espacios públicos, con medidas que contribuyen a hacer el municipio más cómodo y saludable para residentes y visitantes, especialmente cuando llegan las altas temperaturas.