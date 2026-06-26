Eduard Fernández completa el trío de Faros de Plata del 38 Festival de Cine de l’Alfàs

El actor catalán, uno de los intérpretes más prestigiosos del cine español, y ganador de cuatro Premios Goya, recogerá el Faro de Plata del 38 Festival de Cine de l’Alfàs el próximo 4 de julio en la Gala Inaugural, presentada por Agustín Jiménez.

La actriz Vanesa Romero será nombrada Embajadora del Festival en la ceremonia de clausura, conducida por Arantxa Treus.

El actor Eduard Fernández será distinguido con el Faro de Plata del 38 Festival de Cine de l'Alfàs del Pi, completando así el trío de homenajeados de esta edición, junto a Luisa Gavasa y Miguel Rellán. El nombre del intérprete, que hasta ahora no se conocía, se ha anunciado esta mañana durante la presentación oficial de la programación del certamen, celebrada en la calle Cine Roma.

Con cuatro Premios Goya, una Concha de Plata del Festival de San Sebastián y el reciente Premio Nacional de Cinematografía 2025, Eduard Fernández está considerado uno de los actores más importantes del panorama audiovisual español. Su incorporación convierte la nómina de Faros de Plata de este año en una de las más destacadas de la historia reciente del festival.

La presentación del Festival de Cine de l’Alfàs uno de los principales reclamos turísticos del municipio, ha contado con la participación del director del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, José Mancebo; el director general de Innovación de la Generalitat Valenciana, Juan José Cortés; el alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques; y el director del Festival, Luis Larrodera.

Durante su intervención, José Mancebo, ha destacado la capacidad del Festival para proyectar la imagen de la provincia más allá de sus fronteras, y recordado que se trata de una de las grandes citas culturales de Alicante. El director del Patronato de Turismo ha señalado que el certamen es un referente consolidado, el único patrocinado desde el principio por la Diputación de Alicante. "Su propia identidad, es el Festival de Cine de l’Alfàs y de la Costa Blanca”. En la misma línea se ha expresado Juan José Cortés, director general de Innovación, subrayando el apoyo de la Generalitat Valenciana al certamen, “ya que ha sabido crecer y evolucionar sin perder su esencia", convirtiéndose en un espacio de encuentro para profesionales, creadores y amantes del cine.

Por su parte, el alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha incidido en el papel que desempeña el Festival en la vida cultural del municipio y su contribución a la promoción del cine español. Arques ha subrayado que el certamen vuelve a situar a l'Alfàs como un punto de referencia para la industria audiovisual y destacado la importancia de seguir apostando por una iniciativa que forma parte de la identidad cultural de la localidad desde hace casi cuatro décadas.

El director del Festival, Luis Larrodera, ha mostrado su satisfacción por reunir este año a tres intérpretes de extraordinaria trayectoria. "Estamos hablando de tres nombres fundamentales de la interpretación española. Tres actores que representan el talento, la dedicación y el amor por esta profesión y que merecen ocupar un lugar destacado en la historia de nuestro Festival", señalaba.

Los tres Faros de Plata recibirán el homenaje del público durante la Gala Inaugural que se celebrará el viernes 4 de julio, a las 22.00 horas, en el Auditorio de la Casa de Cultura de l'Alfàs del Pi. La ceremonia estará presentada por el actor, cómico y monologuista Agustín Jiménez.

Eduard Fernández llega a l'Alfàs tras una carrera repleta de reconocimientos y personajes memorables. Desde sus primeros trabajos cinematográficos hasta interpretaciones recientes en títulos como Marco, El 47, Los renglones torcidos de Dios, Mientras dure la guerra o El hombre de las mil caras, el actor ha construido una trayectoria marcada por la versatilidad, la profundidad de sus personajes y el reconocimiento unánime de crítica y público.

Junto a él serán homenajeados Luisa Gavasa, ganadora del Premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto por La novia y una de las grandes damas de la escena española, y Miguel Rellán, actor imprescindible del cine, el teatro y la televisión, con más de cinco décadas de carrera profesional y algunos de los personajes más recordados de la interpretación española.

El Festival de Cine de l'Alfàs se celebrará del 4 al 12 de julio con una programación que incluye la proyección de más de 30 largometrajes y cerca de medio centenar de cortometrajes. Entre ellos figuran los 21 trabajos seleccionados para competir en la Sección Oficial, uno de los principales escaparates del cortometraje nacional.

Además de las proyecciones en el Cine Roma, el certamen desarrollará actividades en la Casa de Cultura, la Villa Romana y otros espacios del municipio, consolidando durante nueve días a l'Alfàs del Pi como una de las capitales del cine español. Se proyectarán 35 largometrajes, muchos de ellos con la presencia de sus directores, protagonistas y miembros del equipo, que compartirán con el público sus experiencias y procesos creativos en encuentros abiertos y coloquios posteriores a las proyecciones. Entre ellos, los filmes El Nido, Después de Kim, Pioneras y Luger.

Como cada año, el Festival complementa su programación cinematográfica con una completa agenda de actividades paralelas. Entre ellas, una noche de humor con Susi Caramelo, el desfile de moda Sorolla: Moda y Sostenibilidad, que tendrá lugar a la salida del cine tras la proyección de El Diablo se Viste de Prada y un concierto de música de cine.

Con casi cuatro décadas de historia, el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi se reafirma como uno de los grandes referentes del circuito nacional de festivales gracias a su apoyo constante al cortometraje, su reconocimiento a las grandes figuras del cine español y su firme apuesta por la promoción de la cultura audiovisual desde una perspectiva abierta, participativa e inclusiva.

La Gala de Clausura se celebrará el 11 de julio, también en el Auditorio de la Casa de Cultura, y estará presentada por la actriz, cómica y presentadora gallega Arantxa Treus. Durante la ceremonia se entregarán los premios a los cortometrajes ganadores y se nombrará Embajadora del Festival 2026 a la actriz alicantina Vanesa Romero, en reconocimiento a su vinculación con el certamen y a su trayectoria profesional.

Con Eduard Fernández, Luisa Gavasa y Miguel Rellán, el Festival de Cine de l'Alfàs vuelve a rendir homenaje a tres figuras excepcionales del séptimo arte, tres intérpretes que han contribuido de manera decisiva al prestigio y la calidad de la cinematografía española.

Un festival con mirada inclusiva y potente dotación en premios

El Festival de l’Alfàs del Pi es uno de los certámenes de cortometrajes con mayor dotación económica del país, con un total de 9.500 euros en premios. El primer premio está dotado con 4.000 euros y el Faro de Plata, el segundo con 2.000 euros y el tercero con 1.000 euros. Además, se entregarán los premios al Mejor Corto Valenciano, al Mejor Corto de Animación, y al Mejor Corto con Perspectiva de Género, este último en colaboración con la asociación Huellas de Mujer.

Cada edición, el Festival reconoce con el Faro de Plata, estatuilla que rinde homenaje al icónico faro de l’Albir, a algunas de las principales figuras del cine español. Durante estas casi cuatro décadas, han recibido este premio Pedro Almodóvar, José Luis López Vázquez, Carmen Sevilla, Miguel Bosé, Paco Rabal, Sara Montiel, Luis García Berlanga, Concha Velasco, Carlos Saura, José Sacristán, Victoria Abril, Jorge Sanz, Carmen Maura, Ana Belén, Eduardo Noriega, Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Anna Castillo, Antonio Resines, Carmen Machi, Dani Rovira, Ingrid García-Jonsson, Álex García, Imanol Arias, Bigas Luna, Florinda Chico, Andrés Pajares, Charo López, Malena Alterio, Luis Zahera, Fernando Guillén, Maribel Verdú, Fernando Colomo, Rossy de Palma, Marisa Paredes, Amparo Ribelles, María Barranco, Moncho Armendáriz, Fernando Trueba, Vicente Aranda, Gonzalo Suárez, Gracia Querejeta, Carlos Santos, Enrique Cerezo, Jaime Chávarri, entre otros. Ellos, junto a otros reconocidos intérpretes y directores, cuentan con su propio espacio en el Paseo del Cine de la localidad, el paseo de la fama con más estrellas de España, ubicado junto a una de las playas más fotografiadas del Mediterráneo, la del Albir. Junto a esa orilla de cantos rodados de color claro y suave comienza este maravilloso recorrido de 500 metros y más de 80 nombres que son parte de la historia de nuestro cine.