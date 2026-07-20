Desarticulado un grupo criminal que asaltaba a mujeres mayores en los portales de sus viviendas para robarles las joyas

La investigación, desarrollada por la Guardia Civil de Altea, se inició en febrero de 2026 a raíz de varias denuncias de mujeres de avanzada edad que habían sido abordadas y forcejeadas por uno o varios individuos, quienes les sustrajeron las joyas que portaban (collares, pulseras o anillos) y les provocaron lesiones en la mayoría de los casos.

A partir de ese momento se detectó un notable aumento de este tipo de hechos, cometidos por jóvenes que seguían a las víctimas y las abordaban al acceder al portal de sus viviendas, fuera ya del alcance de la vista de terceros. Las gestiones de investigación permitieron establecer que el grupo, compuesto al menos por una decena de jóvenes sin identificar, actuaba habitualmente en parejas o tríos que iban rotando, y en ocasiones en solitario.

Las víctimas, en su mayoría mujeres de avanzada edad, eran localizadas mientras paseaban por los paseos marítimos de Altea o l'Alfàs del Pi, o mientras se encontraban en alguna terraza de la zona. Cuando iniciaban el regreso a su domicilio, eran seguidas a una distancia prudencial y, al acceder al portal de la vivienda, los autores entraban tras ellas para cometer el robo, en ocasiones sujetándolas del cuello o derribándolas al suelo, con el resultado de lesiones en la mayoría de los casos. En uno de los hechos, uno de los autores llegó a introducirse en el interior de la vivienda de la víctima, con la que forcejeó antes de sustraerle un collar de oro.

Identificada la mayoría de los integrantes del grupo, con el apoyo de las Unidades de Seguridad Ciudadana de Torrevieja y Calpe y del Servicio Cinológico, los agentes practicaron un registro en una vivienda situada en una de las vías principales del núcleo urbano de Altea, deteniendo inicialmente a trece hombres y dos mujeres. Posteriormente, localizaron y detuvieron a dos objetivos más en Altea y en Benidorm, hasta alcanzar un total de diecisiete detenidos, de edades comprendidas entre los 17 y los 31 años.

En el registro de la vivienda se intervinieron 15 gramos de cocaína, 21 gramos de resina de hachís y una treintena de botes de óxido nitroso, además de útiles para su corte, pesaje y distribución. Los agentes recuperaron también varias piezas de joyería sustraídas a las víctimas, dinero en efectivo, cuatro patinetes eléctricos y quince teléfonos móviles de alta gama, algunos de ellos aún empaquetados.

Los detenidos, a los que se les imputan un delito continuado contra el patrimonio, un delito de tráfico de drogas y un delito de pertenencia a grupo criminal, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm competente, quedando en libertad con la imposición de medidas cautelares.