El Consorci MARE lanza la campaña “El futuro empieza cada día” con más de 400 acciones para impulsar el reciclaje en sus 52 municipios

El Consorcio MARE presenta la campaña “El futuro empieza cada día”, una iniciativa que busca concienciar sobre la importancia de gestionar adecuadamente los residuos y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el cuidado del entorno. Con este lema, un equipo de educadores ambientales formado por ocho personas más un coordinador, llevará a cabo diferentes tipos de iniciativas con el objetivo de mejorar las cifras de reciclaje y avanzar en el modelo de economía circular.

Para ello, se han programado diversas actividades educativas gratuitas que se desarrollarán durante los meses de octubre y noviembre, especialmente dirigidas a centros escolares, al público adulto en general y a asociaciones y colectivos de los 52 municipios consorciados de las comarcas en la que opera: la Marina Alta, la Marina Baixa y parte de l’Alacantí, garantizando así una cobertura integral en todo el territorio.

El presidente del Consorcio Mare, José Ramón González de Zárate, ha destacado que “intentamos llegar a todos nuestros usuarios, pero sobre todo al futuro, que son nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes. El Consorcio ha dado un cambio total en educación ambiental: hemos pasado de prácticamente no hacer nada a contar con ecoparques móviles y fijos, y con una planta que antes no se podía visitar y que ya conoce muchísima gente. Vamos a ir a todos los municipios para que cualquier persona que se acerque al ecoparque móvil, a la isla ecológica o al contenedor de textil tenga un educador ambiental que le eche una mano y le explique cómo se hacen las cosas. Y estamos a disposición de todos los ayuntamientos”.

La campaña se desarrolla a través de tres programas de actuación complementarios: visitas al Complejo Ambiental de El Campello, actividades de educación ambiental en centros educativos y acciones de concienciación ambiental en la totalidad de los municipios.

En primer lugar, ofrece visitas a la planta de tratamiento del Consorcio en el Campello para que la ciudadanía conozca de primera mano qué ocurre con los residuos una vez que se depositan en el contenedor, recorriendo sus instalaciones y descubriendo así el valor de la separación en origen y del reciclaje. En este sentido, está previsto realizar en torno a 60 visitas, con un alcance de más de 3.000 personas y el reparto de 3.050 botellas reutilizables.

La iniciativa lleva también la educación ambiental a los centros educativos, con talleres, juegos y dinámicas adaptadas a cada etapa, de modo que el alumnado se convierta en protagonista del cuidado de su municipio. Está previsto que se realicen un total de 178 actividades a través de las cuales se quiere alcanzar a más de 4.500 escolares, con el reparto de cuadernos realizados con papel reciclado.

Por último, acercan la educación ambiental a los propios municipios, con acciones en calle y en espacios pensados para resolver dudas de forma práctica y cercana, informar sobre los servicios que ofrece el Consorcio, como los ecoparques, los ecomóviles y las islas ecológicas, y ofrecer consejos sencillos para reducir y reciclar mejor en el día a día.

En este último programa de actividades a pie de calle se van a realizar un total de 144 acciones de street marketing, con un alcance en torno a 8.000 personas, y reparto de 4.320 unidades de merchandising como el ecopasaporte, con pasatiempos en torno al reciclaje para hacer en familia y consejos que fomenten la sostenibilidad, bolsas reutilizables y reparto de bolsas compostables.

El Consorci MARE considera fundamental la participación de los distintos municipios consorciados para maximizar el alcance de la campaña y lograr que el mensaje llegue a todos los rincones del territorio. Participar es una oportunidad para que vecinos y vecinas, escolares y todo tipo de colectivos conozcan mejor cómo se gestionan sus residuos, resuelvan sus dudas y adquieran herramientas útiles para contribuir a proteger el medio ambiente.