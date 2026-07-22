Los comercios de Altea que admitan mascotas estarán identificados con un distintivo

Las concejalías de Bienestar Animal y Comercio han puesto en marcha una campaña que tiene por objeto identificar con un distintivo a los comercios de Altea en los que se permite la entrada de animales domésticos a sus instalaciones. La acción cuenta con la colaboración de ALCEA y en la mañana de hoy se han dado a conocer los detalles de la misma.

Desde el área de Bienestar Animal, su edil, Anna Lanuza ha explicado que “la campaña recoge una sugerencia ciudadana que hemos convertido en esta campaña que ahora se pone en marcha y que consiste en: atendiendo a la Ley, los establecimientos públicos que no tienen en la entrada la expresa prohibición de entrada de animales, se entiende que si pueden hacerlo; algo que ahora con esta campaña, será más fácil de identificar porque se repartirán distintivos entre los comercios a los que si tienen acceso las mascotas para que los dueños de animales sepan con claridad si pueden entrar sus macotas o no”.

“Damos así un paso más, de una Altea más amigable con nuestros animales y nuestras mascotas y en esta ocasión de la mano de ALCEA”. Ha concluido Lanuza.

Esta campaña cuenta con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Altea que será la encargada de repartir los distintivos y cuyo presidente, Jordi Mayor, ha participado en la presentación de la acción. Mayor ha agradecido a las concejalías de Bienestar Animal y Comercio la iniciativa. Asimismo Mayor ha manifestado satisfacción “por poder colaborar en este bonito proyecto” y ha calificado la campaña como “un proyecto que acerca la vida personal a la vida comercial. Algo de lo que estamos encantados”.

Por su parte, el edil de Comercio, Jose Maria Borja, ha resaltado que “esta iniciativa facilita la convivencia y convierte al municipio en más amable con nuestras mascotas, en aquellos establecimientos que quieran que las mascotas sean bienvenidas, para facilitar así que los dueños de animales de compañía puedan utilizar nuestros comercios de forma más abierta y sin tener que dejar sus mascotas a la puerta”.

Borja ha agradecido a los comercios asociados a ALCEA “que tan buena acogida ha dado esta iniciativa y al resto que quiera sumarse a la práctica”.

El responsable municipal de Comercio ha indicado que será ALCEA la que reparta estos distintivos que dejan constancia de los establecimientos que permiten el acceso a mascotas. También las concejalías de Comercio y Bienestar tendrán a disposición de los comercios los distintivos.