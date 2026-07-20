Los centros educativos de Villajoyosa reciben 129.500 euros de la Generalitat para la climatización de las instalaciones

Los centros escolares de Villajoyosa han recibido 129.500 euros de la Generalitat Valenciana para la climatización de las instalaciones. El presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca, anunció esta medida el pasado 10 de julio y hoy avanzó que ya se ha transferido el importe para que los colegios e institutos puedan realizar las actuaciones pertinentes antes de que arranque el nuevo curso escolar.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “esta dotación económica va a permitir que los centros escolares mejoren su climatización para el nuevo curso escolar. La Generalitat anunció que iba a ser una realidad y ha cumplido en solo una semana”. El primer edil explicó que “Villajoyosa ha recibido 129.500 euros para nuestros centros públicos: siete colegios de Infantil y Primaria, el CEE Secanet, tres institutos y el centro de Formación de Personas Adultas”.

Los centros escolares son el CEIP Dr. Álvaro Esquerdo, Gasparot, Hispanitat, Ermita, Mare Nostrum, María Francisco Ruiz Miquel “Torreta”, Poble Nou y el CEE Secanet. Estos centros contarán con 62.500 euros de inversión. Los centros de Educación Secundaria son el IES La Malladeta, el IES Marcos Zaragoza y el IES Marina Baixa, además del centro de Formación de Personas Adultas Bernat de Sarrià, con un importe total de 67.000 euros.

Las dotaciones, que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por centro, permitirán financiar medidas provisionales de climatización, incluida la adquisición e instalación de equipos portátiles de aire acondicionado, así como las actuaciones auxiliares necesarias para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente.

La concejala de Educación, Marisa Mingot, apuntó que “esta inversión permitirá seguir realizando mejoras en los centros escolares e institutos del municipio. Por su parte, el Ayuntamiento no ha dejado de invertir en las instalaciones de los colegios en los últimos tres años y con esta aportación económica se va a atender una reivindicación de la comunidad educativa”.

El Alcalde Marcos Zaragoza añadió que “la educación es un pilar básico de nuestra sociedad y tenemos que garantizar que nuestros alumnos y profesores desarrollen su día a día en las mejores condiciones”.

La medida anunciada por el Consell se extenderá en la Comunitat Valenciana a 1.172 colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), centros de Educación Especial (CEE) y centros de Formación de Personas Adultas (FPA), mientras que los 444 restantes son centros que imparten Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas de Música y Danza, Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas y Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). El importe total asciende a 16 millones de euros.

La Conselleria de Educación remitirá a los centros las instrucciones que regulan la utilización de esta financiación extraordinaria. El documento establece los criterios técnicos y administrativos para la adquisición e instalación de los equipos, así como las actuaciones complementarias necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones y su compatibilidad con la red eléctrica de cada centro.

Asimismo, la instrucción fija que las actuaciones deberán ejecutarse, con carácter general, antes de octubre de 2026, ampliándose el plazo hasta marzo de 2027 en aquellos casos que requieran adaptar la instalación eléctrica. Igualmente, se priorizarán las aulas con mayores problemas de confort térmico, atendiendo a criterios objetivos como su orientación, ubicación dentro del edificio o ausencia de sistemas de protección solar.