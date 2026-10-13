El Centro de Interpretación del Parque de la Séquia Mare abre sus puertas para acercar la historia y la cultura del agua en Benidorm

El Ayuntamiento de Benidorm puso en marcha en la tarde del viernes 9 de octubre el Centro de Interpretación de la Séquia Mare, un espacio ubicado en el Albergue Juvenil José Antonio Añón Ramón del Parc Séquia Mare que está destinado a la difusión del patrimonio hidráulico, etnográfico y cultural del municipio. El acto de apertura comenzó a las 20 horas, con presencia de numerosas personas que quisieron descubrir y conocer de primera mano una instalación que pone en valor la memoria del agua y su importancia en la historia, el presente y los proyectos de generaciones futuras de Benidorm. Una gran afluencia derivada de la difusión realizada en los días previos en redes sociales y canales municipales.

A la apertura de puertas del Centro asistieron el alcalde Toni Pérez, miembros de la corporación local, el diputado autonómico Manuel Pérez Fenoll, las reinas de las Festes Majors Patronals, Laura Ivars y Carmen Guillem; el presidente de la Comissió, Ramón Cano, y numerosos representantes de la sociedad civil de Benidorm.

El Centro de Interpretación se ubica en el parque que lleva el nombre de esta infraestructura impulsada por Beatriz Fajardo de Mendoza en 1666, el Reg Major, que permitió la llegada del agua a Benidorm hace ahora 360 años y, con ella, la repoblación del municipio. El proyecto ha sido desarrollado por la empresa concesionaria de la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad, Veolia, con cargo al Fondo de Inversión del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y ha supuesto una inversión cercana a los 145.000 euros. Se ha creado un espacio museístico permanente sobre la Séquia Mare y la historia y la cultura del agua en Benidorm. También se ha habilitado un espacio de recepción y acogida para los usuarios del Albergue Juvenil, así como se ha configurado un espacio polivalente que permitirá no solo la recepción de alojados, sino también el desarrollo de actividades formativas, conferencias, talleres y actos culturales sin que ello interfiera con la función museística permanente. Todo ello, con una propuesta de interiorismo moderna, innovadora y que garantiza la accesibilidad universal.

El acto fue abierto por el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, que afirmó que la instalación “rinde homenaje a nuestro bien más preciado: el agua”. El edil hizo un breve repaso a la historia de cómo Benidorm administraba un recurso escaso durante su historia para recordar la figura de Beatriu Fajardo de Mendoza. “Durante más de tres siglos bebimos de la Séquia Mare. De ella nos llegó la prosperidad”, afirmó. Asimismo, miró hacia atrás para recordar que “hace pocos años este espacio era un vertedero” y ahora “tenemos este parque, un Centro de Interpretación, una zona de acampada y en definitiva una amplia zona recuperada para la ciudad”.

González de Zárate también destacó que todo lo realizado “ha sido un trabajo de equipo, de varios equipos de gobierno que tomaron decisiones valientes, como también lo hicieron en su momento Beatriu Fajardo y Pedro Zaragoza”. En ese punto, el concejal desveló que la exposición permanente “nos ayudará a entender el ciclo integral del agua en Benidorm; un proceso que es complejo y técnico” y cómo la ciudad se ha convertido en “un referente en materia hídrica con más del 95% de rendimiento de la red”. “Un índice muy superior a la media nacional y del que muy pocas ciudades del mundo pueden presumir” añadió. El edil finalizó su intervención pidiendo “no olvidar nunca la importancia de cuidar un recurso tan valioso y cuidar cada gota de agua para que nuestras próximas generaciones puedan seguir disfrutando de Benidorm”.

Tomó la palabra después Jordi Azorín, director territorial de Veolia, quien afirmó que era “un honor formar parte de esta historia”. Azorín se refirió a hitos en Benidorm como la creación hace nueve años del centro Dinapsis, el funcionamiento de la depuradora, “que produce agua y que se alimenta con electricidad propia”. “Y seguimos mejorando, como lo demuestra el reconocimiento de anoche”, agregó en alusión a la obtención de la distinción Green Leaf para Benidorm por parte de la Comisión Europea. Azorín señaló que el Centro de Interpretación tiene dos funciones. “Por un lado, la concienciación, que en Benidorm sus vecinos ya tienen, y que ha de hacerse extensiva a quienes nos visitan. Y por otro, la función de ser un centro importantísimo para el conocimiento de la gestión del agua”.

Toni Pérez, alcalde de Benidorm, cerró el acto con una primera referencia a Beatriu Fajardo, de la que dijo que “sabía que había que implantar algo para que Benidorm tuviera futuro”. Fue a partir del siglo XVII “cuando empezó a venir gente y cuando se fue creando una cultura del agua que hoy conservamos”.

“El agua ha sido, es y seguirá siendo una cuestión de futuro. Lo fue en 1666; lo sigue siendo hoy. Entonces había que traerla hasta nuestros campos; hoy tenemos que captarla, potabilizarla, distribuirla con la máxima eficiencia, depurarla y volver a utilizarla. Hemos cambiado las herramientas, pero no ha cambiado la responsabilidad”, sostuvo Pérez.

No obstante, continuó, el agua es un recurso escaso y precisamente ese hecho, “la carestía”, ha motivado “que nos esforcemos mucho en la gestión del agua y que ahora todo ese esfuerzo se pueda exponer en un Centro de Interpretación como este”. Pérez también aludió al reto lanzado hace años en el seno de La Taula del Bon Profit “para que de alguna manera se pudiera recordar la historia del agua en Benidorm”, que hoy es ya una realidad.

El Centro ya se encuentra en funcionamiento y, de hecho, “la próxima semana ya tenemos visitas escolares organizadas. Vamos a mostrar la memoria del agua a nuestros jóvenes”. “Queremos contárselo a todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Todo el conjunto está pensado especialmente para las nuevas generaciones. No queremos solamente que conozcan la historia del agua, sino que aprendan a cuidar el futuro del agua. Si conseguimos que un niño, un joven, un adulto, salgan de aquí entendiendo que abrir un grifo no significa que el agua aparezca por arte de magia, habremos conseguido mucho. Y si salimos con el convencimiento de que el agua vale mucho más de lo que cuesta, entonces el Centro habrá cumplido su misión”, apostilló.

En ese momento, el primer edil evocó la figura de Paco Santiago, quien fuera ingeniero municipal “durante más de siete corporaciones”, y “quien hace muchos años ya hablaba de hacer un centro tecnológico del agua”.

“La mayoría de la gente solo conoce el recorrido del agua que hay entre el grifo y el desagüe. Poco más nos preocupa porque tenemos agua, pero detrás hay mucho esfuerzo, trabajo e inversión. Y eso es precisamente lo que se explica en este centro”, apuntó el alcalde, que quiso poner en valor el reconocimiento logrado un día antes con el Green Leaf. “Nos dieron el mayor premio que la Comisión Europea pueda dar a una ciudad”, afirmó, mientras indicaba que el jurado de esos premios “nos preguntaba cómo era posible tener tanta eficiencia en la gestión del agua para superar el 95%”. “Por eso nos valoraron tan alto”, concluyó antes de pedir a los presentes y a todos los benidormenses “que disfruten del Centro”.