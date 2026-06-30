El camión de “Les Arts Volant” viaja a la Cala de Villajoyosa con un divertido espectáculo gratuito de zarzuela al aire libre

El camión “Les Arts Volant” llega a Villajoyosa. Será el jueves, 2 de julio, a las 22.00 horas a la Cala, en concreto, a la plaza de la calle Rosa de los Vientos.

El proyecto de difusión cultural “Les Arts Volant”, impulsado por el Palau de les Arts Reina Sofía en colaboración con la Generalitat Valenciana, la Diputació de València y el Ayuntamiento de València, llenará de música y humor la Cala con un disparatado y cómico sainete lírico Un misterio de sainete o Zarzuela a la cazuela.

Fiel a su espíritu ambulante, la compañía llegará a la localidad en un gran camión especialmente diseñado para transformarse de forma asombrosa en un escenario teatral a su llegada. Sobre las tablas, los vecinos y visitantes podrán disfrutar en directo de una función completamente gratuita de la gira Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió.

La concejala de Cultura, Marisa Mingot, indicó que “la Cala será el escenario de un espectáculo que combina humor y zarzuela y que no dejará indiferente a nadie”. La edil del área invitó a “vecinos y aquellos que nos visitan en estos días a disfrutar de esta actuación que une entretenimiento y música, y que se realizará muy cerca del mar”.

Con libreto y dirección de escena de Enrique Viana, y escenografía de Daniel Bianco, la obra se presenta como una comedia ágil, con diálogos en valenciano, cuyo único objetivo es regalar una hora de pura emoción, entretenimiento y risas al espectador.

La partitura de la obra está tejida de forma minuciosa a partir de las grandes y conocidas composiciones del maestro valenciano José Serrano (creador de piezas inolvidables como La canción del olvido o El trust de los tenorios), un repertorio que revive con letras adaptadas a la actualidad. El espectáculo corre a cargo de los prometedores cantantes del Centre de Perfeccionament de Les Arts, acompañados en directo al piano por Cristian Arriaga y con una coreografía diseñada por Cristina Arias.

El gran objetivo de ‘Les Arts Volant’ es romper las barreras físicas tradicionales del teatro y llevar la belleza del arte lírico a cualquier rincón de nuestra geografía, haciendo especial hincapié en plazas públicas y espacios al aire libre para que nadie tenga que desplazarse para disfrutar de la música de primer nivel.