Callosa d’en Sarrià refuerza su apoyo a la cultura con la firma de convenio con la Associació d’Amics de la Música

El consistorio callosino firma este convenio anual de colaboración con la Associació d’Amics de la Música de Callosa d’en Sarrià, reafirmando así el compromiso municipal con la cultura, la música y el respaldo a una de las entidades más representativas de la vida social y cultural del municipio.

El acuerdo contempla este año un incremento de la aportación económica municipal, que asciende hasta los 44.000 euros, consolidando una apuesta firme por la formación musical, la promoción de actividades culturales y el importante trabajo que desarrolla la asociación a lo largo de todo el año.

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, ha destacado que “la música forma parte de la identidad de nuestro pueblo y desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando a las entidades que contribuyen a mantener viva nuestra tradición cultural y musical”. Asimismo, ha subrayado que “este convenio supone una inversión en cultura, educación y convivencia para toda la ciudadanía”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Maribel Ferrándiz, ha señalado que “la Associació d’Amics de la Música realiza una labor ejemplar tanto en la formación de jóvenes músicos como en la dinamización cultural del municipio”. Ferrándiz ha añadido que “el incremento de la subvención refleja el reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la pasión de todas las personas que forman parte de esta entidad”.

Desde el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià han querido agradecer públicamente la implicación de músicos, directiva, alumnado y familias que integran la Associació d’Amics de la Música, contribuyendo de manera decisiva a mantener viva la tradición musical callosina y enriqueciendo la programación cultural del municipio durante todo el año.