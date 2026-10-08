Callosa d’en Sarrià impulsa el reciclaje de vidrio durante sus Moros y Cristianos con ‘La Reconquista del Vidrio’

Callosa d’en Sarrià se prepara para vivir del 10 al 13 de octubre sus fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Nacional, con una campaña que busca incorporar el reciclaje de envases de vidrio a la celebración. Ecovidrio y el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, en colaboración con la Generalitat Valenciana, ponen en marcha ‘La Reconquista del Vidrio’, una iniciativa dirigida especialmente a las filaes, los festeros y la ciudadanía.

Durante las fiestas se instalarán y decorarán contenedores de vidrio en las inmediaciones de las kàbiles de las filaes, con el objetivo de facilitar el depósito de los envases y favorecer su correcto reciclaje en unos días en los que aumenta la actividad en las calles y locales festeros.

La campaña tendrá también presencia directa en las filaes. Los días 12 y 13 de octubre, educadores ambientales visitarán las distintas sedes para informar a los festeros sobre la importancia de separar correctamente los envases de vidrio y animarlos a participar en la iniciativa. Durante estas visitas se entregará además un obsequio a los participantes.

El 13 de octubre, la campaña saldrá también a la calle con un selfie-point en Carrer Colom. Las personas que se fotografíen en este espacio y compartan la imagen en redes sociales utilizando el hashtag #LaReconquistaDelVidrio y etiquetando al Ayuntamiento podrán recibir un obsequio.

Callosa compite por ser el municipio más reciclador

‘La Reconquista del Vidrio’ reúne en esta edición a cerca de cuarenta municipios de la Comunitat Valenciana, que competirán por convertirse en el municipio que más se implique con el reciclaje de vidrio durante sus fiestas.

Los participantes se dividen en tres categorías según el número de festeros: Atabales, para municipios con más de 2.500 festeros; Darbukas, para localidades de entre 1.000 y 2.500; y Dolçaines, para municipios con menos de 1.000 festeros.

Callosa d’en Sarrià participa en la categoría Dolçaines. El municipio ganador de cada categoría recibirá un trofeo que lo acreditará como el más reciclador de las fiestas.

Las filaes que participen activamente en la campaña y reciclen correctamente los envases de vidrio entrarán, además, en el sorteo de un dispensador de vidrio exclusivo personalizado con la imagen de ‘La Reconquista del Vidrio’.

La iniciativa tendrá también una vertiente online. La web www.lareconquistadelvidrio.es acogerá seis promociones con preguntas sobre reciclaje de vidrio y fiestas de Moros y Cristianos. Quienes respondan correctamente podrán optar a conseguir un exclusivo miniglú de ‘La Reconquista del Vidrio’.

Reciclar durante las fiestas, un gesto sencillo

El vidrio depositado en el contenedor se recicla al 100% y puede utilizarse de forma indefinida para fabricar nuevos envases. Su reciclaje permite reducir el consumo de materias primas y ahorrar energía en el proceso de fabricación.

Durante los Moros y Cristianos, separar correctamente los envases y depositarlos en el contenedor verde permitirá a Callosa disfrutar de sus fiestas cuidando también del entorno.

Toda la información y las bases legales de la campaña están disponibles en www.lareconquistadelvidrio.es.