Benidorm toma el pulso al mercado británico en la WTM de Londres para medir el impacto de la inflación y el coste de los vuelos

Benidorm refuerza estos días su posición estratégica en la World Travel Market (WTM) de Londres, la feria profesional más relevante del calendario internacional para el sector turístico local. La participación de la ciudad en el certamen londinense, encabezada por el alcalde Toni Pérez, coincide con un momento clave para evaluar la respuesta de la demanda de cara al próximo invierno y al año 2027 ante factores económicos como la inflación persistente y el encarecimiento de precio del combustible de aviación, dos elementos que amenazan con elevar el precio de los vuelos y, con ellos, el coste de las vacaciones, presionando las economías domésticas de Reino Unido y el presupuesto que las familias pueden destinar para viajar.

Desde el stand de la Comunitat Valencia en Excel London, los responsables de la delegación benidormense han activado una intensa agenda de reuniones técnicas y comerciales con los principales turoperadores, agencias de viajes online y grandes plataformas de distribución turística del Reino Unido. Encuentros con compañías de la talla de Jet2 Holidays, On the Beach, Love Holidays, Expedia, eDreams ODIGEO, Thomas Cook, Destinia, W2M, Lastminute.com, Booking.com, DER Touristik, Stay For Long, HolidayPirates o el grupo Ávoris, con el objetivo de poder pulsar de primera mano el comportamiento de las reservas, la anticipación de compra y la capacidad de absorción del mercado ante las oscilaciones de costes.

Esta ronda de reuniones también ha incluido encuentro con la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y el director general de Turespaña, Miguel Sanz, con quienes el alcalde de Benidorm también ha podido compartir sus impresiones sobre el mercado británico y las previsiones de este emisor para el próximo año.

“Las cifras que ya conocemos son claras: el mercado británico es fundamental para el turismo de Benidorm y la Costa Blanca y las previsiones para el cierre de 2026 apuntan a que mantendremos esa fortaleza”. Sin embargo, el primer edil ha reconocido que “tenemos que trabajar para mantener estas cifras en 2027 y también en el futuro”, de ahí la necesidad de pulsar la realidad del sector con los principales agentes para poder anticipar la toma de decisiones ante los retos que se presentan.

Esta labor de prospección comercial se sustenta en un exhaustivo seguimiento de los datos económicos y de demanda en origen. En Reino Unido, la inflación interanual se sitúa en el 3,1%, empujada en gran medida por la partida de transportes y carburantes, que experimenta una subida del 4,6%. A pesar de que un 32% de los encuestados británicos contempla recortar gastos en viajes al extranjero para amortiguar el alza del coste de la vida, el turismo continúa como una prioridad de consumo: el 88% de la población viajó en el último año y hasta un 85% prevé mantener o incluso elevar su presupuesto vacacional durante los próximos doce meses.

En este contexto de búsqueda de seguridad financiera y certidumbre en las reservas, el paquete turístico se consolida como una fórmula en auge. El 63% de los británicos que viajan fuera de sus fronteras opta por este formato cerrado, atraído por su óptima relación calidad-precio y la comodidad, dos factores determinantes en los que la oferta de Benidorm mantiene una contrastada competitividad frente a otros destinos.

Liderazgo de Benidorm

Las cifras que se manejan en la WTM sobre el turismo británico, y que agentes como Hosbec han presentado en la feria, avalan el liderazgo indiscutible de Benidorm en el mercado emisor británico, encabezando la recepción de turistas en España con un 5,6% de cuota sobre el conjunto de municipios del país. A escala autonómica, el destino concentra de forma hegemónica el 72% de los viajeros hoteleros del Reino Unido que llegan a la Comunitat Valenciana y el 79% de las pernoctaciones. En 2025, la ciudad rebasó el millón de turistas británicos en el alojamiento reglado y este 2026, entre enero y septiembre de 2026, sumó 793.259 —representando el 41,6% de la cuota global del destino—, con 3,9 millones de pernoctaciones.

Este dinamismo se refleja igualmente en la programación del tráfico aéreo con el aeropuerto de Alicante-Elche, que este año marca cifras sin precedentes al alcanzar los 4,02 millones de asientos programados (un 8,6% más) y superar los 21.200 vuelos vinculados al mercado británico (+8,2%), con conexiones procedentes de 23 aeropuertos de origen como Manchester, Londres Gatwick, Bristol, Stansted o Birmingham. Respaldada además por altos índices de satisfacción del visitante británico —que sitúa la percepción global en 81,7 puntos y la seguridad en 92,3—, Benidorm encara las jornadas de trabajo en la WTM orientada a afianzar alianzas con la distribución y blindar su cuota ante los desafíos del mercado.

Green Leaf 2028

Además de la mejora constante de la oferta urbana y vacacional, Benidorm está promocionando en todas las reuniones con tuoroperadores y agentes turísticos en Londres su designación como Ciudad Verde Europea, Green Leaf 2028, tras ser el Green Pioneer of Smart Tourism 2025, trasladando a su vez los excelentes indicadores y datos medioambientales que han permitido a la ciudad obtener la distinción por parte de la UE. Toni Pérez ha destacado el “creciente interés del turismo por la sostenibilidad y la preocupación de una parte importante de los viajeros por el impacto ambiental, la masificación, la conservación del patrimonio y las consecuencias del turismo sobre la población residente”, motivo por el que “poder dar a conocer que somos un destino sostenible y certificado como ejemplo de ciudad verde, que cuida el medioambiente, el entorno y la calidad de vida de nuestros residentes y nuestros visitantes es un elemento fundamental y que nos diferencia de cualquier otro destino”.

El primer edil, que ha participado en la presentación en la WTM del informe Hosbec Monitor para el mercado británico, también ha destacado como factores clave, además de la sostenibilidad, la conectividad y que el viajero evoluciona, por lo que ha considerado necesario seguir trabajando en dos líneas. Por un lado, con las aerolíneas y los operadores para consolidar conexiones y reforzar nuestra presencia durante todo el año, porque “un destino puede tener un clima extraordinario, una oferta turística de calidad y una excelente hospitalidad, pero necesita algo esencial: que llegar hasta él sea fácil”. Por otro, para convertir la diversidad de intereses de los turistas en nuevas oportunidades para nuestros destinos y empresas, ya que “el sol y la playa siguen teniendo una enorme importancia, pero conviven con otras motivaciones, como las escapadas urbanas, la cultura, la gastronomía, la naturaleza y el deseo de descubrir lugares nuevos”.

Dentro de la agenda programada en Londres, Toni Pérez recogió un premio de Love Holidays como mejor Tourist Board de corto radio en 2026. Asimismo, este mayorista también reconoció con otro galardón a una empresa benidormense: el hotel Rosamar.