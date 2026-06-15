Benidorm refuerza el servicio de la limpieza y recogida de residuos con más trabajadores y servicios especiales durante el verano

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Limpieza Viaria, va a implementar desde este lunes los refuerzos en el servicio de limpieza y de recogida de residuos con más trabajadores y actuaciones especiales en los barrios y en las zonas más turísticas con motivo de la temporada estival. El concejal del área, Luis Navarro, ha señalado que estos refuerzos se mantendrán hasta el 15 de septiembre con el fin de “atender en las mejores condiciones las necesidades de la ciudad, manteniendo el servicio que se presta a los residentes y ante el incremento de visitantes que se produce en este periodo”.

Este dispositivo especial tiene, por tanto, el objetivo de “garantizar el mantenimiento de las principales zonas turísticas, áreas peatonales, barrios, parques, accesos a la ciudad y aparcamientos disuasorios, en un periodo en el que la población de Benidorm se multiplica por dos o incluso por tres y en la que se generan muchos más residuos de lo habitual, por lo que las necesidades de limpieza también se disparan”, según el edil.

Para aplicar estos refuerzos, la empresa concesionaria del servicio va a incorporar a todos los fijos discontinuos de la plantilla, elevando por encima de los 200 el número total de trabajadores que se encargarán de la limpieza y la recogida de residuos. De este modo, “se reforzarán los tres turnos diarios, que cubren las 24 horas del día, para que poder dar un mejor servicio”, ha explicado Navarro.

Además del refuerzo de la plantilla con la incorporación de todo el personal, este plan especial de verano también destaca por la incorporación de tres nuevos camiones de recogida de residuos sólidos urbanos, medida que lleva aparejada la contratación de tres conductores y seis peones para reforzar el servicio. Asimismo, se aumentará la frecuencia de distintos servicios, entre ellos la recogida de enseres, cartón y envases, así como los baldeos nocturnos y las labores realizadas con vehículos hidrolimpiadores.

El dispositivo especial prestará especial atención a los puntos con mayor concentración de personas y a las áreas con mayor afluencia turística, como los paseos marítimos de Levante y de Poniente o el casco antiguo. En estas áreas se aumentará la frecuencia de vaciado de papeleras que, a tenor de los datos de otras temporadas, se llega a realizar hasta ocho veces al día. También se incrementarán las tareas de barrido manual, baldeo mixto y desinfección de contenedores, especialmente en el casco antiguo y en los espacios más transitados.

Además de los servicios habituales que se prestan durante todo el año, en verano “se volverán a realizar los trabajos de limpieza por barrios, en turno de tarde”, para lo cual “se empleará una barredora; un vehículo ‘hidro’ con agua a presión que utiliza desengrasante, hipoclorito y desodorizante; y una sopladora, con el correspondiente personal para estas labores”, ha explicado Luis Navarro.

De igual forma, el concejal ha recordado que los comercios y establecimientos de hostelería “deben contar con su contenedor adecuado a su producción de residuos” y sacarlo a la vía pública “por la noche a partir de las 21 horas y recogerlo antes de las nueve de la mañana” según se establece en la ordenanza municipal.

Por último, ha incidido en que también se realizará la limpieza en las entradas de Benidorm, en caminos, cunetas, extrarradios, aparcamientos disuasorios y se reforzará la recogida de residuos con un vehículo de carga trasera que, además de vaciar los contenedores de barrido, atenderá las emergencias que puedan surgir en cualquier punto de la ciudad. “Nuestra intención es que Benidorm no solo ofrezca su mejor imagen a los turistas, sino también a todos los que vivimos y trabajamos aquí todos los días del año”, ha concluido Luis Navarro.

Canales de atención ciudadana

El Ayuntamiento recuerda que la ciudadanía dispone de diversos canales para comunicar incidencias, solicitar servicios específicos o recabar información relacionada con la limpieza viaria y la gestión de residuos. Entre ellos se encuentran la Sede Electrónica municipal, los canales de Atención Ciudadana y los teléfonos habilitados tanto por el Consistorio (966815400) como por la empresa concesionaria FCC Medio Ambiente (965855184) para la recogida de enseres.

Asimismo, se solicita la colaboración de residentes y visitantes para el cumplimiento del horario para depositar sus residuos en los contenedores; concretamente, a partir de las 21 horas.