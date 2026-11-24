El gobierno local de Benidorm llevará al pleno ordinario del próximo lunes, 30 de noviembre, la adjudicación del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos; una propuesta que mañana miércoles se dictaminará en Comisión Informativa de Régimen Interior (CIRI). Siguiendo el criterio de los técnicos que conforman la Mesa de Contratación, la propuesta recoge que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) preste ambos servicios durante los próximos 10 años.

Tal y como recoge la documentación, los informes de los técnicos municipales acreditan que de las tres ofertas que se habían presentado a este concurso, la de FCC es la más ventajosa para Benidorm. En concreto, la propuesta de FCC ha obtenido 90,0133 puntos, frente a los 80,6491 puntos de Entorno Urbano y los 75,2673 de Valoriza Servicio Medioambientales.

El contrato prevé un primer año de transición hasta la plena implantación de los nuevos servicios. El precio global del contrato, por la duración total del mismo, asciende a 217 millones.

Entre las mejoras que supondrá el nuevo contrato destacan la renovación de toda la flota de vehículos -muchos de ellos eléctricos-, la incorporación de nuevo personal manteniendo a toda la plantilla actual, sustitución de todos los contenedores de la ciudad -de todos los tipos de residuos-, la recogida puerta a puerta tanto en comunidades como establecimientos, intensificación de las labores de baldeo y de barrido en todos los barrios y caminos, e instalación de cerca de 1.500 nuevas papeleras.

Además, el nuevo contrato prevé también la digitalización del servicio -contenedores inteligentes con identificación de usuario, sensores de llenado, etcétera-; el incremento de los puntos de reciclaje, facilitando así el acceso de la ciudadanía a bonificaciones; y la implantación de áreas de aportación móviles y fijas. También se prevé una bolsa de 10.000 horas anuales para atender servicios extraordinarios no planificados; así como la construcción de una base logística, de la que hasta ahora carecía el servicio y que previsiblemente estará operativa antes de finalizar el segundo año de contrato.

Esta base se construirá sobre una parcela de 20.000 metros cuadrados cedida para este fin por la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital de la Generalitat Valenciana dentro del ámbito del PEDUI de Terra Mítica.

El concejal de Limpieza Viaria, Luis Navarro, ha indicado que con este nuevo contrato, “adaptado a las normativas estatales y europeas y a las necesidades actuales y futuras” de Benidorm, “se mejora sensiblemente la calidad y eficiencia de los servicios de recogida y limpieza, se avanza en sostenibilidad y se mejora la imagen de la ciudad”.

Con la adjudicación de estos servicios se culmina la licitación aprobada en diciembre del pasado año. Previamente, a finales de 2023, el expediente se había elevado a pleno, pero el PSOE recurrió e impugnó los pliegos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Aquel recurso fue estimado parcialmente y, aunque los técnicos municipales defendían la corrección de los pliegos, se decidió reiniciar todo el proceso y recoger en el contrato las indicaciones del TACRC.

Liquidaciones ejercicios anteriores

También en la sesión plenaria del lunes se debatirán las liquidaciones de los servicios de limpieza y recogida correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025. Hasta la fecha, cada año a 1 de enero el pleno aprobaba unos precios provisionales del servicio en base a los índices disponibles en el momento. Cuando se publicaban los índices definitivos se procedía a calcular la diferencia entre lo facturado y el coste real de los trabajos a partir de una fórmula en la que también se incluyen costes como la variación de los salarios, el mantenimiento de maquinaria o el coste del gasóleo.

Según el ejercicio, el ajuste puede ser favorable al Ayuntamiento o a la empresa. En el caso de estos ejercicios, las cuatro liquidaciones arrojan un saldo favorable a la concesionaria de 338.732,89 euros, debido al incremento general de precios.

En el nuevo contrato que votará en pleno el lunes se prevé que haya un ajuste de precios y costes mensual, abonándose los servicios realmente prestados y en base a indicadores y factores de calidad -entre ellos la opinión ciudadana-: si no se alcanza el nivel exigido, se paga menos, sin necesidad de abrir un expediente sancionador; si se supera, el pliego prevé una bonificación limitada.