Benidorm lanza una campaña de reutilización de vasos de plástico durante las Festes Majors Patronals

Las concejalías de Medio Ambiente y de Fiestas del Ayuntamiento de Benidorm han lanzado una campaña de sensibilización medioambiental que se desarrollará durante las Festes Majors Patronals y que tiene como objetivo impulsar la reutilización de vasos de plástico entre vecinos y festeros. Para desarrollarla cuentan con la colaboración de la compañía Coca-Cola, que ha hecho entrega de 10.000 vasos de plástico reciclado para repartir entre los miembros de la Associació de Penyes Verge del Sofratge y la Comissió de Festes Majors Patronals con el objetivo de “promover unas fiestas más sostenibles”, según ha indicado la concejal de Medio Ambiente, Mónica Gómez, que esta mañana ha participado en la presentación de esta campaña junto al director de Comunicación de Coca-Cola en Alicante, Ramón Alonso; la edil de Fiestas, Mariló Cebreros; el presidente de la Comissió de Festes, Ramón Cano; y Ángela, miembro de la directiva de la Associació de Penyes.

La edil ha resaltado que se trata de una iniciativa que ”una vez más, nos ayuda a disfrutar de unas fiestas con responsabilidad y con sostenibilidad”, por lo que ha querido “agradecer a Coca-Cola todo lo que hace por apoyar acciones sostenibles en nuestra ciudad, en línea con el cuidado del medioambiente que tanto impulsamos desde el Ayuntamiento de Benidorm”.

El responsable de comunicación de Coca-Cola en Alicante, Ramón Alonso, ha dicho que el resultado de esta campaña “es un claro ejemplo de economía circular porque se consume menos materia prima y se reducen los residuos”, a la vez que ha llamado la atención sobre la importancia de dar “una segunda vida a nuestros envases”. En este sentido, ha señalado que “Benidorm es una ciudad de importancia capital para nosotros al ser una de las zonas con mayor volumen de ventas y, a su vez, con mayor volumen de recuperación de envases retornables” y ha señalado que “todos los vasos que se reparten para estos días proceden de plástico reciclado y reciclable, con lo que además de su reutilización también fomentamos esta segunda oportunidad”.

Por último, la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, se ha dirigido al colectivo peñista para agradecerles “que se involucren en cada iniciativa que tenemos en favor de la sostenibilidad”, a la vez que ha señalado que “si colaboramos con el medio ambiente nuestras Fiestas siempre serán mejores”.

Desde la Associó de Penyes han avanzado que el reparto de vasos entre las peñas asociadas se realizará este miércoles 4 de noviembre, a partir de las 17.30 horas, en la Casa del Fester.