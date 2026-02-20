Benidorm informa del corte de tráfico en el acceso a Limones desde Jaime I

El Ayuntamiento de Benidorm ha anunciado el corte de tráfico en el acceso a la calle Limones desde Jaime I el próximo lunes, 23 de febrero.

El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, ha explicado que este corte se prolongará, en principio, únicamente durante la jornada laboral del lunes y se enmarca en los trabajos de adecuación de la intersección para el inicio de las obras del futuro aparcamiento subterráneo de Jaime I.

Asimismo, el edil ha avanzado que durante la madrugada del lunes comenzarán también trabajos de pequeñas reparaciones en la avenida de L’Aigüera, actuaciones destinadas a mejorar el estado del firme y la seguridad vial en esta importante vía de la ciudad.