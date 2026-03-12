Educación

Benidorm destina 155.000 euros para impulsar acciones sociales, educativas y de mantenimiento en los centros educativos

Los Créditos de Cooperación Municipal llegarán a los 13 colegios públicos, el centro concertado, los cinco institutos de Secundaria y el centro de Formación de Personas Adultas

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm

La Junta de Gobierno Local aprueba los Créditos de Cooperación Municipal, que llegarán a un total de 20 colegios, institutos y centro de formación de adultos. Escuchamos a la concejala de Educación de Benidorm, Maite Moreno.

Los Créditos de Cooperación Municipal llegarán a los 13 colegios públicos, el centro concertado, los cinco institutos de Secundaria y el centro de Formación de Personas Adultas, que “juntos suman una matrícula que roza los 11.000 alumnos”, según ha señalado la concejal de Educación, Maite Moreno.

El Ayuntamiento también lleva a cabo cada curso académico distintas inversiones para mantener y mejorar instalaciones e infraestructuras educativas.

