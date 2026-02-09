Benidorm calienta motores con el arranque del Benidorm Fest

La ciudad ya vive el ambiente del festival con las primeras actividades paralelas. Entre ellas, el TapaFest, que arrancó el pasado viernes y se prolongará hasta el 15 de febrero, ofreciendo una propuesta gastronómica vinculada al certamen. Además, ya se puede visitar una exposición conmemorativa dedicada al Benidorm Fest y al histórico Festival de la Canción de Benidorm, un recorrido por la historia de ambos eventos a través de discos, carteles, trofeos y material gráfico original.

El sábado tuvo lugar también la gala de presentación oficial, celebrada en el Centro Cultural, con desfile previo por el photocall exterior. Por allí pasaron artistas, presentadores y rostros conocidos, ante la presencia de numerosos seguidores del festival. En el acto inaugural estuvo presente el director general de Turismo, Israel Martínez, quien destacó la importancia del Benidorm Fest como motor cultural y turístico.

En cuanto a las galas, el Benidorm Fest celebrará su primera semifinal el martes 10 de febrero, la segunda semifinal el jueves 12, y la gran final el sábado 14 de febrero, situando a Benidorm en el epicentro musical del país durante toda la semana.

Ante la llegada de visitantes, y según datos de HOSBEC, la ocupación hotelera para la primera quincena de febrero alcanza el 66,4 por ciento. El Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de seguridad y sanitario para las tres galas, con refuerzo policial, seguridad privada y la presencia de tres ambulancias con personal médico y de enfermería.