Benidorm aprueba por mayoría la propuesta de acuerdo para el pago de la sentencia del APR7 de Serra Gelada

El Ayuntamiento hará un primer pago de 60 millones antes del 31 de diciembre de este año y hasta 2031 solo abonará intereses. Este importe inicial se hará frente con recursos propios y por medio del préstamo de 55 millones concertado por el Ayuntamiento tras adherirse al Fondo de Impulso Económico, por lo que también se ha aprobado una modificación presupuestaria por unanimidad de todos los grupos. Escuchamos a Aida García Mayor, concejala de Hacienda de Benidorm

El acuerdo, ya cuenta con la conformidad de los propietarios del suelo del APR7, según el escrito registrado por todas las mercantiles interesadas en el día de ayer, del que se dio traslado en junta de portavoces. Por ese motivo, una vez aprobado se trasladará al juzgado esta conformidad y se procederá a la firma del acuerdo.

También se contempla la dación en pago de suelo como fórmula para amortizar la cuantía fijada por el TSJ, que contempla como una de las propuestas la dación en pago de suelo que los propietarios de Serra Gelada deberán aceptar de forma obligatoria para amortizar los 67.386.655,89 de euros de intereses generados hasta la fecha y que ha de materializarse en un plazo de cinco años. Escuchamos a Lourdes Caselles, portavoz del gobierno local

Por su parte el grupo municipal socialista ha apoyado la modificación presupuestaria, pero se ha abstenido en la propuesta general que desde el consistorio se ha hecho a los propietarios.