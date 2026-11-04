Las ayudas para la compra de material escolar llegan a más de mil familias de Benidorm con escolares de 3 a 5 años

Las ayudas municipales del Ayuntamiento de Benidorm para la compra de material escolar en el segundo ciclo de Educación Infantil han llegado en este curso 2026-2027 a más de mil familias benidormenses, que han visto aliviado el gasto que para muchos hogares representa la ‘vuelta al cole’ gracias a esta aportación. Así lo ha trasladado la concejal de Educación del Consistorio benidormense, Maite Moreno, quien ha indicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado hasta cinco remesas de beneficiarios desde el inicio del proceso, con un total de 1.014 escolares beneficiados y una inversión que alcanza los 63.882 euros.

Moreno ha recordado que esta ayuda directa está “dirigida a todos los niños y niñas de 3 a 5 años empadronados en la ciudad y que cursan segundo ciclo de Educación Infantil en los trece colegios públicos y uno concertado del municipio”. Este año, la ayuda ha ascendido nuevamente a 63 euros por menor, una aportación “para que las familias puedan adquirir el material escolar necesario para el curso y que solicita cada centro educativo en función de la programación que realiza para sus aulas de segundo ciclo de Infantil”, ha explicado.

El Ayuntamiento aprobó la convocatoria de estas ayudas el pasado mes de mayo, en una propuesta que iba acompañada de la aprobación de oficio de una primera remesa de beneficiarios, correspondiente a los 637 escolares que ya recibieron la ayuda el pasado año y que continuaban cumpliendo con todos los requisitos, por un importe total de 40.131 euros.

A esta primera tanda, siguió una segunda remesa, con 32 beneficiarios y 2.016 euros de importe. La tercera remesa aprobada fue para 161 escolares, con una cuantía de 10.143 euros; la cuarta, de 30 alumnos y 1.890 euros. Y, por último, la quinta remesa ascendió a 154 menores, con una aportación por parte el Ayuntamiento de 9.702 euros, alcanzando de este modo a los 1.014 beneficiarios totales y 63.882 euros de inversión, según la información de la Concejalía de Educación.

La edil Maite Moreno ha destacado que estas ayudas directas tienen como objetivo “ayudar a las familias a reducir el gasto que han de afrontar al inicio del curso escolar” para la adquisición de material, especialmente en una franja educativa “en la que no llega ningún tipo de ayuda desde otras Administraciones públicas”. “El Ayuntamiento demuestra una vez más que está al lado de los hogares de nuestro municipio donde hay niños pequeños, en una etapa fundamental como es el segundo ciclo de Educación Infantil, que es la puerta de acceso al sistema educativo para cientos de niños y niñas”, ha agregado.

La concejal de Educación ha recordado que el Ayuntamiento comenzó a entregar los bonos con esta ayuda el pasado mes de julio a las primeras familias beneficiarias y que, desde entonces, “los han podido ir recogiendo conforme se han ido aprobando las solicitudes”, bien en el Consistorio o bien en las extensiones administrativas municipales más próximas a cada centro educativo.

Por último, ha informado de que estos bonos de compra se pueden canjear hasta el 20 de noviembre en los comercios de Benidorm adheridos a esta iniciativa, por lo que ha solicitado a “las familias que aún no hayan recogido sus bonos o los hayan canjeado, que lo hagan antes de esa fecha para evitar su caducidad”.