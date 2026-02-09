Alfaz informa sobre la nueva normativa para los patinetes eléctricos

Así lo han indicado desde el consistorio alfasino a los usuarios de este tipo de vehículos ante la entrada en vigor de la nueva normativa estatal para Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos, que establece la obligación de registrar estos vehículos y contar con un seguro de responsabilidad civil. Escuchamos a Toni Such, concejal de Seguridad Ciudadana

Con esta normativa, se busca fomentar una movilidad segura y ordenada, protegiendo tanto a los conductores de VMP como al resto de la ciudadanía, y contribuyendo a que las calles sean más seguras y respetuosas para todos los usuarios.

La normativa establece que los patinetes eléctricos deben circular únicamente por calzadas o carriles bici, quedando prohibido su uso en aceras, zonas peatonales, túneles urbanos, vías interurbanas o autopistas. Además, no se permite conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, y los usuarios pueden ser sometidos a controles de alcoholemia o drogas. Entre otras obligaciones, los conductores no pueden utilizar auriculares, no pueden transportar pasajeros ni mascotas atadas al vehículo, y deben respetar la edad mínima de 15 años para conducir y la velocidad máxima de 25 km/h en vías urbanas. La normativa también establece requisitos para la circulación nocturna, incluyendo alumbrado y elementos reflectantes.