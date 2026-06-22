La actriz Luisa Gavasa recibirá el Faro de Plata del 38 Festival de Cine de l’Alfàs en la Gala Inaugural

La actriz Luisa Gavasa será distinguida con el Faro de Plata del 38 Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi, un reconocimiento que recibirá el próximo 4 de julio durante la Gala Inaugural.

Premiada con un Goya a la Mejor Actriz de Reparto en 2016 en La Novia, galardón al que se sumó por la misma interpretación el premio Feroz, llega a l’Alfàs Luisa Gavasa para recibir uno de los tres Faros de Plata que se van a conceder en esta trigésimo octava edición. “Homenaje merecidísimo” ha querido resaltar esta mañana el director del certamen, Luis Larrodera.

Gavasa compartirá este homenaje con el actor Miguel Rellán, “dos de los intérpretes más respetados y queridos del panorama audiovisual español, cuyas trayectorias han contribuido de manera decisiva al prestigio del cine, el teatro y la televisión en nuestro país”. El tercer Faro se dará a conocer el próximo viernes, 26 de junio, en la presentación del libro del Festival de Cine por la Diputación Provincial de Alicante, en la calle del Cine Roma.

“Luisa Gavasa representa como pocas personas la excelencia, la honestidad y el compromiso con la interpretación. Es una actriz capaz de emocionar desde la verdad, de dotar de autenticidad a cada personaje y de dejar una huella imborrable en el espectador”. El director del Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi, Luis Larrodera, ha añadido “su carrera es un ejemplo de constancia, talento y amor por el oficio. Ha trabajado con algunos de los mejores directores de nuestro cine y ha construido una trayectoria impecable tanto en teatro como en cine y televisión. Este Faro de Plata es un homenaje absolutamente merecido a una profesional admirada por compañeros, crítica y público”.

Con más de cuatro décadas de trayectoria profesional, Luisa Gavasa se ha consolidado como una de las grandes figuras de la interpretación española. Formada en la Escuela Adrià Gual de Barcelona y en el Actor’s Studio de Nueva York, inició su carrera en los escenarios, donde ha protagonizado destacados montajes teatrales como La casa de Bernarda Alba, El sueño de una noche de verano, La dama boba o Marat-Sade.

Su extensa carrera cinematográfica incluye colaboraciones con algunos de los directores más relevantes del cine español, como Pedro Almodóvar, David Trueba, Agustí Villaronga, Paula Ortiz, Patricia Font, Vicente Villanueva o Javier Macipe. Entre sus trabajos más reconocidos destacan películas como Entre tinieblas, Soldados de Salamina, La novia, El maestro que prometió el mar, La ternura o La estrella azul.

Precisamente por su papel en La novia obtuvo en 2016 el Premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto, galardón al que se sumó el Premio Feroz por la misma interpretación. En televisión ha participado en series de gran éxito y popularidad como Amar en tiempos revueltos, La reina del sur, La República, El Ministerio del Tiempo, La Catedral del Mar, Servir y proteger, Mentiras pasajeras o Historias para no dormir, demostrando una extraordinaria capacidad para desenvolverse en registros dramáticos y cómicos”.

La entrega de los Faros de Plata tendrá lugar durante la Gala Inaugural del 38 Festival de Cine de l’Alfàs del Pi.

El 38 Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs se celebrará del 4 al 12 de julio, consolidado como una de las citas cinematográficas de referencia del panorama nacional y uno de los festivales más veteranos y prestigiosos del país en el ámbito del cortometraje. Desde su primera edición, celebrada en julio de 1989, ha trabajado por la difusión y promoción de la cultura, superando expectativas y situando verano tras verano a la provincia de Alicante en el epicentro de la cinematografía.

El Certamen Nacional de Cortometrajes de l’Alfàs del Pi destina este año 9.500 euros en premios a su sección competitiva, con un primer galardón dotado con 4.000 euros y Faro de Plata, un segundo premio de 2.000 euros y un tercero de 1.000 euros. Además, se concederán reconocimientos al Mejor Cortometraje Valenciano y al Mejor Cortometraje de Animación, ambos dotados con 1.000 euros, así como el premio al Mejor Corto Dirigido por Mujeres, de 500 euros, concedido en colaboración con la asociación Huellas de Mujer.

Asimismo, el Festival entregará galardones a la Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Fotografía. Como en ediciones anteriores, el corto ganador podrá concurrir a los Premios Goya en la categoría de Mejor Cortometraje Nacional de Ficción, ya que el certamen alfasino está designado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para la preselección de candidatos. Junto a la programación cinematográfica, el Festival volverá a ofrecer una amplia agenda de actividades paralelas con exposiciones, conciertos, charlas, debates, masterclass, presentaciones de libros y encuentros con cineastas e intérpretes. Una cita que cada verano convierte l’Alfàs del Pi en un gran punto de encuentro de cine.

Gibeller y Devesa se incorporan como nuevos patrocinadores del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi. Ambas compañías respaldan una edición marcada por la incorporación del certamen como festival clasificador para los Premios Fugaz y por la consolidación de su prestigio dentro del panorama nacional del cortometraje. La incorporación de ambas entidades refuerza el tejido de colaboración que hace posible el crecimiento del Festival y pone de manifiesto la implicación del sector empresarial con un proyecto cultural que, tras casi cuatro décadas de trayectoria, se ha consolidado como una referencia para la industria audiovisual y un importante motor de promoción para l'Alfàs del Pi. Gibeller, firma especializada en arquitectura, diseño e interiorismo con una larga trayectoria vinculada a la excelencia y la innovación, y Devesa, despacho de abogados de referencia con amplia experiencia en el asesoramiento jurídico a empresas e instituciones, comparten con el Festival una apuesta por el talento y el desarrollo de iniciativas con impacto social y cultural.