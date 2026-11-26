La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villajoyosa ha adjudicado el nuevo contrato de parques, jardines y fuentes a la empresa Actúa, mercantil que ha logrado la mejor puntuación en el proceso de licitación. Este servicio tendrá un coste anual de 1.870.584,19 euros (IVA incluido) y una duración de 11 años sin posibilidad de prórroga.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “el Ayuntamiento ha diseñado un ambicioso contrato que ahora sí cubre todas las necesidades que tiene el municipio. Los parques, jardines y zonas verdes cada vez son más importantes y la concesión para mantenerlos tiene que responder a las necesidades reales”.

El nuevo contrato incluye el servicio integral de mantenimiento, conservación y limpieza de los espacios ajardinados, arbolado viario, fuentes ornamentales y áreas de juegos infantiles. Antes de la Junta de Gobierno Local, el expediente se ha dictaminado de forma favorable en la Comisión Informativa de Hacienda y ahora se deberán completar los trámites oportunos por parte de la empresa para la firma del contrato.

La concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, indicó que “el nuevo contrato permitirá reforzar el cuidado diario de la vegetación en parques urbanos y zonas verdes de todos los barrios. Además, de la limpieza diaria de estas zonas y la seguridad de las instalaciones recreativas”.

El nuevo pliego incluye mejoras como un equipo especializado de personal, con una plantilla fija de 30 trabajadores; la revisión y arreglo de juegos infantiles, para lo que se establece un plan continuo de inspección y reparación de columpios, elementos biosaludables y calistenia para garantizar la seguridad de los más pequeños y jóvenes; partidas anuales específicas para plantar nuevos árboles, reparar juegos infantiles y mantener las fuentes ornamentales.

Además, se presta especial atención a zonas naturales y barrios, con la creación de un equipo específico dotado con maquinaria y tractor para los parajes naturales (como el entorno del Pantano, Río Torres o la Colada de la Costa), garantizando además el mantenimiento en todos los barrios y urbanizaciones; y se apuesta por la sostenibilidad, priorizando el uso de vehículos con baja emisión de gases, productos de bajo impacto ambiental y el ahorro en el consumo de agua de riego.

El Alcalde Marcos Zaragoza apuntó que “vamos a seguir apostando por mejorar el municipio para que sea más sostenible y verde. Y eso supone mejorar nuestros servicios como en este caso, como merecen nuestros vecinos”.

No es el primer paso que da el gobierno local para reforzar el mantenimiento de los parques y jardines. En febrero de 2024, nueve meses después de acceder el gobierno actual a la Alcalde, ya se amplió el servicio de limpieza y mantenimiento de los espacios ajardinados y arbolado viario de la localidad, incluyendo áreas de actuación como el parque Censal y la zona del PP-33, correspondiente a la partida Galandú. También se aumentó la plantilla de la empresa encargada de estas tareas con la incorporación de 5 trabajadores más, de manera que el servicio es de 15 operarios, que se encargan del mantenimiento diario de todos los parques y jardines.