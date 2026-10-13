100 empresas de toda España van a participar en el Foro REM en l’Alfàs del Pi centrado en salud y bienestar

El club empresarial privado REM aglutina a más de 600 empresas de toda España, el 80 % de la Comunitat Valenciana, y a través de estos foros pretende su consolidación como un referente del sector, y la ampliación de alianzas.

El encuentro, organizado por REM en colaboración con el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, tendrá lugar en el senior living The Comm y reunirá a empresarios, inversores, profesionales y representantes institucionales interesados en explorar nuevas vías de desarrollo en un entorno con una marcada dimensión internacional.

El concejal de Turismo, Luis Morant, ha destacado la importancia de acoger una iniciativa de estas características, tanto por el nivel de los participantes como por la trayectoria y la actividad que desarrolla REM en el impulso de las relaciones empresariales. En este sentido, ha subrayado que el foro representa una oportunidad para acercar las posibilidades de l’Alfàs del Pi a empresarios e inversores y favorecer nuevas alianzas que contribuyan al desarrollo económico local.

Alrededor de 100 personas de toda España van a participar, empresas interesadas en abrir mercado en la zona, “desde un municipio muy atractivo” como es l’Alfàs, ha manifestado la CEO de REM Sandra Torrighelli.

L’Alfàs del Pi volverá a convertirse, el miércoles 21 de octubre, en punto de encuentro para el mundo empresarial e institucional con la celebración de un nuevo Foro REM (Relaciones Empresariales del Mediterráneo), una jornada que pondrá el foco en el potencial del municipio como destino para proyectos vinculados a la salud, el bienestar, la atención a las personas mayores y la inversión empresarial. La preparación de esta jornada ha centrado una reunión de trabajo celebrada esta mañana en l’Alfàs del Pi, en la que han participado el concejal de Turismo, Luis Morant; la concejala de Sanidad, Marisa Cortés; en representación de REM, Sandra Torrighelli, y Francisco Chico de Guzmán; y Camila Mora, del senior living The Comm. Durante el encuentro se han perfilado los detalles de una cita que busca estrechar la colaboración entre el tejido empresarial, las instituciones y los agentes que trabajan en ámbitos estratégicos para el futuro del municipio.

Luis Morant ha hecho hincapié en el escenario elegido para la celebración, el senior living The Comm, un espacio especialmente vinculado al bienestar y a la atención a las personas mayores, que conecta con algunos de los ámbitos de mayor interés para el municipio. La elección de este entorno permitirá abordar las oportunidades que ofrece l’Alfàs para el desarrollo de iniciativas empresariales relacionadas con la salud, los servicios para la población sénior y las necesidades de los residentes internacionales.

Asimismo, el edil ha resaltado el posicionamiento de l’Alfàs del Pi como destino turístico saludable e internacional, una condición que abre nuevas posibilidades para atraer proyectos e inversiones. La presencia de una importante comunidad extranjera y la experiencia del municipio en la atención a visitantes y residentes de distintas nacionalidades constituyen factores de interés para empresas y profesionales que buscan desarrollar propuestas vinculadas a la calidad de vida y el bienestar.

Una jornada para generar nuevas oportunidades

Bajo el lema ‘Destino saludable e internacional’, el Foro REM combinará la presentación institucional del municipio con espacios de encuentro y conversación orientados a establecer relaciones profesionales y explorar proyectos de colaboración.

La programación comenzará a las 11:00 horas con un café de recepción para los invitados. De 12:00 a 13:30 horas tendrá lugar el encuentro institucional y empresarial, en el que se presentará l’Alfàs del Pi como destino saludable e internacional y se abordarán las oportunidades que ofrece el municipio a empresas e inversores.

A continuación, de 13:30 a 15:00 horas, se celebrará un cóctel para facilitar el intercambio de contactos. La jornada continuará con un almuerzo privado, de 15:00 a 16:30 horas, y concluirá con un último espacio de café y networking, previsto entre las 16:30 y las 18:00 horas.

Entre los participantes anunciados figura también Manuel Hernández Conesa, consejero delegado de La Boca Te Lía, quien compartirá la experiencia de crecimiento y expansión de esta empresa de restauración nacida en Alcantarilla en 2011. La compañía cerró 2025 con una facturación superior a los 15 millones de euros, 13 restaurantes y una plantilla de más de 350 trabajadores, un recorrido que permitirá conocer las claves de su evolución empresarial.

La jornada contará igualmente con la participación del concejal de Comercio y Residentes Extranjeros, Patrick de Meirsman, cuya intervención aportará la perspectiva municipal sobre las oportunidades comerciales y las necesidades de la comunidad internacional.

Con este nuevo Foro REM, l’Alfàs del Pi refuerza su apuesta por la cooperación entre empresas e instituciones y por la promoción de un modelo de desarrollo que conecte internacionalización, salud, bienestar e inversión, aprovechando las características del municipio para generar nuevas oportunidades económicas y sociales.

REM es una plataforma líder en encuentros empresariales con sede en Alicante y Delegaciones en Madrid, y mantiene acuerdos de ámbito institucional e internacionales. Reconocida por su organización de Foros Empresariales exclusivos y de alto impacto desde 2007. El objetivo de REM es provocar conexiones profesionales de alto impacto. Si hay alguna persona interesada en asistir deberá inscribirse previamente a través de la página web www.remalicante.es.