Al Elche de Martín Anselmi le está penalizando la 'zona Cesarini'. Los tramos finales de los partidos se le atragantan al cuadro franjiverde. En el Ciutat, dos puntos más volaron en los últimos instantes con el empate del Levante. Ya son cinco puntos perdidos desde que se inició la temporada.

Real Sociedad y Real Madrid, en el Martínez Valero, se llevaron los tres puntos con un gol en el descuento. Tras una remontada franjiverde en ambos duelos, la reacción quedó en nada y el Elche dejó de sumar dos puntos importantes ante rivales de entidad.

El Betis, por su parte, también se llevó la victoria de Elche en la 'zona Cesarini'. El duelo llegó al minuto 80 con empate sin goles, pero dos tantos de los de Manuel Pellegrini desequilibraron la balanza y los puntos volaron hacia tierras sevillanas.

En el Ciutat, tras un partido que el Elche tenía en la mano gracias al gol de Roy Revivo, el mazazo llegó en el minuto 88 con una diana de Daniel Requena. Pudo ganar el conjunto ilicitano en la última acción, pero Fede Redondo no estuvo fino a la hora de definir en un contragolpe de manual.

Curiosamente, el Elche solo ha sido capaz de marcar un gol del minuto 80 en adelante. Fue ante el Real Madrid, cuando Fer Niño puso el momentáneo 2-2 que posteriormente deshizo el 'salvador' blanco Carlos Espí.

Una de las buenas noticias que dejó el duelo en Valencia es que el Elche sigue sumando a domicilio, donde solo ha perdido un encuentro en Santander. La parte negativa es que enlaza tres partidos sin conocer la victoria y ocupa la penúltima posición de la tabla clasificatoria.

Los de Martín Anselmi ya piensan en el choque ante el Atlético de Madrid, pendientes de las pruebas médicas a las que se someterá Thomas Lemar en las próximas horas. El francés reapareció en el Ciutat, pero no pudo finalizar el encuentro por una lesión en el isquiotibial.