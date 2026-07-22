PP y Vox no valoran cambios en lo relativo a los animales de compañía en la ordenanza de limpieza de Elche

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha dejado claro este miércoles que el equipo de gobierno, formado por el PP y Vox, no tiene la intención de valorar la posibilidad de modificar la ordenanza municipal de limpieza en lo que se refiere a los espacios de la vía pública en los que se permite que los animales de compañía realicen sus necesidades fisiológicas.

La reacción del primer edil ilicitano llega después que se haya registrado un amplio rechazo social a la campaña de sensibilización lanzada por el Ayuntamiento advirtiendo de multas de hasta más de 700 euros por no respetar la prohibición expresa de que los animales de compañía orinen o defequen en la acera o zonas ajardinadas del municipio.

Pablo Ruz ha defendido que la campaña de concienciación puesta en marcha ha sido consecuencia de las quejas vecinales que llegan al Ayuntamiento por esa situación.

Ficus Barrachina y actos incívicos en piscinas

Por otro lado, el alcalde de Elche ha confirmado que el conocido como ficus de Barrachina no va a ser talado y ha apelado de nuevo a la responsabilidad y civismo de la ciudadanía para mantener en condiciones óptimas para el baño todas las piscinas municipales de verano.

El Ayuntamiento ilicitano ha contratado la instalación de cámaras de videovigilancia en todas las piscinas descubiertas. En este sentido, ha señalado que el 80 % de esos dispositivos se han instalado ya.