Por delante tenemos una jornada en la que, a partir de media mañana, el viento soplará moderado de poniente. Hacia mediodía podría hacerlo con algunas rachas de en torno a 60 kilómetros por hora.

Habrá más nubes que claros durante la mañana y más soleado a partir de mediodía.

Las temperaturas máximas descienden un poco. En Elche y Santa Pola se espera que el termómetro ronde los 18 grados centígrados y que en Crevillent se quede en 17.

Para mañana jueves todavía habrá algo de viento moderado por la mañana. Sin embargo, en los días siguientes, en general, serán soleados, con pocos cambios en las temperaturas diurnas y las mínimas en descenso.