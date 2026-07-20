La Universidad CEU Cardenal Herrera proyecta seguir creciendo en Elche con un cuarto edificio

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche proyecta la expansión de sus instalaciones en la ciudad ilicitana. Trabaja con la idea de contar con una nueva sede (nuevo edificio) en el entorno del casco histórico del municipio, que es una infraestructura que se sumará a las actuales sedes emplazadas en la calle Carmelitas, la de la Plaza Reyes Católicos (antiguo Palacio de Justicia) y la más reciente del antaño cine Capitolio.

Además, tiene la intención de poner en marcha un instituto de asistencia sanitaria integral a colectivos desfavorecidos y de dotar a la universidad en Elche de espacios deportivos como un gimnasio.

Lo ha confirmado así este lunes Higinio Marín, Rector de la universidad privada, que ha informado también que en apenas tres semanas de periodo abierto de solicitud de plazas para cursar el Grado de Medicina que se ha implantado se ha llenado el cupo disponible de medio centenar de estudiantes.

Con ese grupo del Grado de Medicina, el CEU incorpora su campus de Elche a los estudios de esa disciplina que tiene implantado en sus sedes de Castellón y Valencia.

Durante la carrera, los estudiantes del CEU de Elche realizarán las prácticas en el Hospital Universitario del Vinalopó, así como en otros centros de la provincia.

La llegada del Grado Medicina se suma a la de distintos postgrados en un contexto de crecimiento que lleva a estimar a los responsables de la institución académica que en el plazo de sólo dos años alcanzará los 3.000 estudiantes en Elche.

Actualmente, la cifra de alumnos del CEU de Elche es de unos 2.300 y el crecimiento que se espera es lo que provoca la necesidad de crecer en instalaciones en la ciudad.

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche va a ofrecer en el curso 2026-2027 una cartera de diez Grados y siete postgrados. Los dos nuevos Grados que arrancan son el de Medicina y uno de Business Intelligence.

El paciente en el centro

Manuel Sureda, ginecólogo y especialista en MIR, ha sido nombrado Vicedecano de Medicina del CEU ilicitano, ha explicado la filosofía central con la que va a comenzar a impartirse Medicina en el campus de Elche de la universidad privada.