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'Troya y el ocaso de la Edad de Bronce' gana el XIV Premio Internacional de Divulgación Histórica 'Juan Antonio Cebrían' Villa de Crevillent

Es obra de Carlos Jesús Pérez Simancas

Noa Paños

Elche |

Miembros del jurado del XIV Premio Internacional de Divulgación Histórica 'Juan Antonio Cebrían' Villa de Crevillent.
Miembros del jurado del XIV Premio Internacional de Divulgación Histórica 'Juan Antonio Cebrían' Villa de Crevillent. | Ayuntamiento de Crevillent

La decimocuarta edición del Premio Internacional de Divulgación Histórica 'Juan Antonio Cebrían' Villa de Crevillent reconoce la divulgación histórica, rigurosa y accesible de la obra 'Troya y el ocaso de la Edad de Bronce', de Carlos Jesús Pérez Simancas.

El escritor, articulista, divulgador cultural y guía oficial de Turismo del Gobierno de Canarias ha sido galardonado con 4 mil euros en concepto de derechos de autor y la publicación de su obra por parte de la editorial 'Almuzara'.

En su obra 'Troya y el ocaso de la Edad de Bronce', Pérez Simancas explica, sutilmente, como figuras como Helena de Troya, Agamenón o Aquiles ofrecen un simbólico mensaje, a través de episodios narrados en 'La Ilíada', para intentar comprender los equilibrios de poder y los grandes cambios geopolíticos derivados del dominio de las rutas comerciales.

El jurado compuesto por profesionales del mundo de la comunicación y la historia como Laia San José Beltrán o Mónica San Emerito, entre otros, y con la colaboración de Juan Pedro Gracia, han destacado la originalidad y la calidad literaria, así como la investigación y análisis que realiza el autor sobre el poema de Homero.

Asimismo, la obra finalista 'Brujas y hechiceras valencianas', del escritor y abogado Raúl Ferrero Martínez, también será publicada por la editorial 'Almuzara', al poner nombre a mujeres como Josepha Transit o Esperança Badia, juzgadas y perseguidas por la religión al ser acusadas de brujería.

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