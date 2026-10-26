La crónica del tiempo

El termómetro desciende este lunes en Elche, Crevillent y Santa Pola en un nuevo día soleado

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Huerto en el Palmeral histórico de Elche.
Huerto en el Palmeral histórico de Elche. | Onda Cero Elche

El último lunes del mes de octubre se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con una previsión meteorológica de ser una jornada bastante soleada, con paso de algunas nubes altas y suaves brisas marinas.

Tras un día como el de ayer domingo en el que en alguna zona de Elche se llegó a alcanzar los 30 grados centígrados, hoy se espera que el termómetro descienda de manera significativa, quedándose en valores máximos de 26 grados en el municipio ilicitano y en Crevillent. En Santa Pola se alcanzará los 25.

Mañana martes será una jornada parecida y a partir del miércoles se prevé un nuevo descenso de los termómetros.

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