Las temperaturas se sitúan ya este jueves en índices otoñales en Elche, Crevillent y Santa Pola

Este jueves, víspera del Día de la Comunitat Valenciana, se presenta con una previsión meteorológica de ser soleada, si bien por la tarde habrá algunas nubes y podría llegar a registrarse alguna lluvia débil y puntual.

El viento va a ser flojo de noroeste por la mañana y de sureste por la tarde con algunas rachas moderadas puntuales.

Por su parte, las temperaturas comienzan a bajar y la máxima se van a situar en Elche y Crevillent en los 26 grados centígrados, mientras que se quedará en los 25 en Santa Pola.

A partir de mañana viernes llega un descenso ya muy apreciable de las temperaturas, que tanto mañana como durante el fin de semana, en sus valores máximos no superaran en la comarca del Baix Vinalopó los 24 grados. Las mínimas se van a mover entre los 15 y 18 grados.