El técnico del Pinatar, antes de recibir al Elche: "Nos gustaría ver a Cepeda, Fer Niño o Villar"

La UD Pinatar quiere vivir una noche para el recuerdo ante el Elche en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Gracias a las gestiones de la directiva y el Ayuntamiento, el conjunto murciano podrá disputar este encuentro en su estadio, el José Antonio Pérez de Lo Pagán.

Francisco Madrid 'Chute', entrenador de la UD Pinatar, ha pasado este martes por 'Radioestadio Elche': "Tenemos muchísimas ganas y estamos ansiosos de que llegue el momento". El técnico ha admitido que llegar a esta primera ronda de la Copa del Rey "ya es un mérito increíble". Eliminaron al Atlético Melilla en la fase previa.

"Si tenemos alguna opción es porque jugamos en nuestro estadio y con nuestra gente", ha aseverado. A 'Chute' le gustaría ver en el José Antonio Pérez a futbolistas de la talla de Gonzalo Villar, Fer Niño, Lucas Cepeda o Kevin Lomonaco. El argentino tendrá minutos, tal y como confirmó Martín Anselmi.

La UD Pinatar es consciente de que el Elche les someterá, pero no renuncian a su estilo habitual: "Vamos a tratar de hacer nuestro juego". Además, el técnico murciano ha restado importancia a la superficie del terreno de juego: "No están acostumbrados al césped artificial, peor está en buen estado y no creo que lo noten demasiado".