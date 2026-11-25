El CD Eldense caía en Castalia en un encuentro competido que se decidió por la calidad del Castellón, segundo clasificado. La derrota no pasa factura en la tabla, puesto que el cuadro azulgrana sigue a cuatro puntos de los puestos de descenso.

Este sábado toca recibir al Girona en el Nuevo Pepico Amat en un encuentro en el que los de Javi Calleja tratarán de imponerse a uno de los candidatos al ascenso a Primera.

Analizamos la actualidad del Deportivo con Raúl Patón, Pablo López Riquelme y Miguel Ángel Monera.