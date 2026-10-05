La semana comienza con previsión de lluvia en algunos días en Elche, Crevillent y Santa Pola

La primera semana del mes de octubre comienza este lunes en la comarca del Baix Vinalopó con una jornada en la que se espera predominio de nubes y claros, con más nubosidad de cara a la tarde, viento flojo y temperaturas sin cambios respecto a las registradas en los últimos días.

Así, se prevé que el termómetro alcance valores máximos de 27 grados centígrados en Elche y Crevillent, mientras que en Santa Pola se quedará en 26.

En los próximos días se mantiene el riesgo de inestabilidad meteorológica. Mañana martes se prevé una jornada bastante nubosa y probables precipitaciones por la tarde-noche.

A partir del miércoles seguirá el cielo variable y posibilidad de algunas precipitaciones débiles de forma ocasional.

A partir del viernes descenso significativo de las temperaturas, tocará sacar chaquetas y rebecas con ánimo de llevarlas puestas todo el día.