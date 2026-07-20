La semana comienza en Elche, Crevillent y Santa Pola sin tregua de la ola de calor

Las temperaturas máximas vuelven a experimentar este lunes un ascenso y en Elche se espera que puedan rondar los 35 grados, en Crevillent los 36 y en Santa Pola los 32.

La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido para hoy el aviso nivel naranja (peligro importante) en el litoral sur de la provincia de Alicante por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 39 grados, si bien ese umbral de los 39 grados se alcanzará en el interior de la comarca de la Vega Baja.

Por delante tenemos un primer día de la semana en que, además de mucho calor, habrá bochorno, calima, algo de nubosidad sobre todo por la mañana y suaves brisas marinas a partir de mediodía.

Sin cambios en los próximos días

Para los próximos días, la previsión meteorológica prevé también calor, bochorno, calima y noches tórridas.

En estos momentos, los modelos meteorológicos señalan que es probable que este nuevo episodio de ola de calor el próximo domingo.