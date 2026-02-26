Ryanair continúa creciendo en el aeropuerto Alicante-Elche y este verano suma dos aviones con base en él

La compañía aérea de bajo coste Ryanair va a operar en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ la temporada de verano de este año con 89 rutas, lo que supone tres nuevas respecto al pasado año. De esas tres nuevas rutas, dos son a aeropuerto de Alemania y una a Eslovaquia.

Ryanair va a contar con 20 aviones con base en el aeropuerto de El Altet, lo que representa dos más que el pasado año y va a ofrecer 6,6 millones de asientos con un incremento en ese parámetro del 10 %.

Además, la compañía aérea prevé que sus operaciones movilicen este año en el aeropuerto casi nueve millones de pasajeros, con un crecimiento del 11 %.

Los 20 aviones de Ryanair con base en el aeropuerto Alicante-Elche suponen una inversión por parte de la compañía de 2.000 millones de euros anuales.

Las cifras las ha ofrecido este jueves en Elche Alejandra Ruiz, directora de Comunicación de la empresa aérea, durante la presentación de la planificación de la compañía para ese periodo.

Ha sido un acto en el que ha estado muy presente la intención de la entidad AENA de incrementar en un 21 % a partir del próximo año las tasas aeroportuarias que pagan las compañías aéreas que operan en los aeropuertos.

AENA ha justificado esa subida en la necesidad de financiar las obras de ampliación, modernización y mejora que se van a llevar a cabo en distintos aeropuertos, entre ellos el de Alicante-Elche.

El sector aéreo está en contra de esa subida de tasas porque, incide, en que afectará a la competitividad de los aeropuertos, estimando que afectará negativamente, de forma especial, a temporada baja.

En el acto ha, que se ha celebrado en el centro de congresos ‘Ciutat d’Elx’, han participado también el alcalde de Elche, Pablo Ruz; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; y el director del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, José Mancebo.

“La conectividad aérea es uno de los pilares estratégicos para el desarrollo económico y turístico de la Costa Blanca”, ha subtayado Toni Pérez que ha añadido que “el hecho de que una compañía aérea del volumen de Ryanair haya establecido en la provincia su base de operaciones posiciona el aeropuerto como una de los más activos del Mediterráneo, especialmente en verano, pero también durante todo el año, con nuevas frecuencias que fortalecen la desestacionalización del turismo, facilitan el tránsito continuo de visitantes y benefician a nuestra economía local y tejido productivo”.

Por su parte, el alcalde de Elche ha reivindicado una vez más la necesidad de que el aeropuerto tenga una parada de Renfe.